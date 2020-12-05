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Московский листок

Чиновникам твоё жильё нужнее

Опубликовано 05.12.2020 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Чиновникам твоё жильё нужнее

11 декабря в 9 утра в Измайловском районном суде будут рассмотрены иски Департамента Городского Имущества к авиастроителям, жильцам дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы. В один день ДГИ хочет лишить жилья через суд три семьи сразу.

А в отношении строителей из ПИК-индустрии (наследница - ДСК-2, ДСК-3), живущих в доме по Аминьевскому Шоссе 11, судебные решения о выселении уже вынесены. Приставы обещали прийти и выкинуть их на улицу 9-го декабря в 9 утра.

В общем, ты работал за это жильё всю жизнь. Ты делал двигатели для самолётов. Ты строил дома. Но чиновникам твоё жильё нужнее. Потому что чиновники - это главное, что нужно для максимального процветания РФ в данный момент. Высочайшее благосостояние чиновников – вопрос национальной безопасности и суверенности России.



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