Путин пообещал полную цифровую трансформацию России

В ближайшее десятилетие Россия проведет полную цифровую трансформацию и повсеместно внедрит искусственный интеллект, заявил президент России Владимир Путин на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

По его словам, только на трансформацию государственного управления и перевод в электронный формат фактически всех государственных услуг будут направлены миллиарды рублей.

"В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных. В реализации наших замыслов мы должны опираться на суверенные технологические заделы, ... использовать нужно разработки отечественных инновационных компаний и стартапов, наших математических школ. Для технологических и научных находок, для их продукции создается громадный рынок. Нам нужно развивать внутренний рынок обязательно", - цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства также поручил в ближайшее время утвердить стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также разработать законопроекты об экспериментальных правовых режимах для отраслей экономики, применяющих искусственный интеллект.