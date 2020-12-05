СМИ опубликовали откровения Барака Обамы и Джо Байдена о Путине

Англичанка продолжает гадить уже не в подъездах, а в интернете. Пока некоторые слушают профессора Валерия Соловья и готовятся с почестями провожать Владимира Владимировича на покой, обнаглевшие американские лидеры с особым цинизмом не хотят признавать величие самого великого правителя за всю историю России. Более того, их высказывания вполне могут расцениваться как неуважение к российской власти. А ведь принятый Государственной Думой в прошлом году закон предусматривает за это ответственность до 300 тыс.руб. штрафа. Будем надеяться, что Барак Обама и Джо Байден рано или поздно окажутся на скамье подсудимых и ответят за свои слова по всей строгости этого закона.

The Insider рассказал о только что вышедших мемуарах 44-го президента США Обамы «Земля обетованная» и перевел некоторые яркие отрывки, посвящённые визиту в РФ в 2009 году. Тогда состоялась первая встреча главы Белого дома с нашим бессменным национальным лидером, хотя и пребывавшим в ту пору в роли Ивашки московского при царе Симеоне Бекбулатовиче: "Внешне Путин был ничем не примечателен: невысокий и компактный – с телосложением борца – с тонкими, песочного цвета волосами, выдающимся носом и настороженным взглядом бледных глаз. Когда мы обменивались любезностями с нашими делегациями, я заметил небрежность в его движениях, хорошо отработанное равнодушие в его голосе, что указывало на человека, привыкшего быть окруженным подчиненными и просителями. Того, кто привык к власти".

Далее проклятый Обама так описывает свои впечатления: "...он мне кажется странным образом знакомым персонажем – он «как районный босс, только с ядерными боеголовками и правом вето в Совете Безопасности ООН»... Путин действительно напомнил мне людей, которые когда-то управляли «Чикагской машиной»: жестких, умных, несентиментальных персонажей, которые знали, что делают, которые никогда не выходили за рамки своего узкого опыта и которые смотрели на покровительство, взяточничество, вымогательство, мошенничество и эпизодическое насилие как легальные инструменты ведения дел. Для них, как и для Путина, жизнь была игрой с нулевой суммой; вы можете вести дела с людьми, не входящими в ваш клан, но, в конце концов, вы не можете им доверять. Вы заботитесь о своих и только своих интересах. В таком мире отсутствие угрызений совести, презрение к любым возвышенным устремлениям, выходящим за рамки укрепления власти, не были недостатком. Они были преимуществом".

После подобной книги наверняка из Кремля должен последовать симметричный ответ, как бывает в случае вылавливания и высылки шпионов или введения санкций. ОНФ должен объявить конкурс по сбору безобразий, что с подачи Обамы творились в нашей стране. После 2036 года это позволит Владимиру Владимировичу, сейчас, конечно, погружённого в заботы об инвалидах и пенсионерах, которых благодаря его политике становится всё меньше, изобличить Обаму.

Тут ещё эксперт-международник Дмитрий Тренин из Московского центра Карнеги в опубликованной на днях статье вспоминает отзывы о Путине Джо Байдена: "Путин удерживает власть только благодаря национализму и антиамериканским настроениям"; "когда я посмотрел Путину в глаза, то не увидел там души". Пишет: "Байден постоянно твердит, что Россия – в глубоком упадке, вымирает, полностью зависит от цен на нефть, да и вообще это второразрядная держава под управлением коррумпированных кагэбэшников, которая не способна конкурировать с Западом". Но что с него взять? Ему 78 лет.

Дедушка в поле гранату нашел,

Дедушка с ней к сельсовету пошел,

Дернул колечко, бросил в окно -

Дедушка старый, ему все равно

После того, как Байден уйдёт со своего поста, наш ВВП назло американским злопыхателям продолжит править ещё двенадцать лет. Если, конечно, инсайды профессора Соловья не окажутся правдой или хотя бы полуправдой. Хотя из уст этого улыбчивого, доброго человека они звучат, скорее, сказками "Тысячи и одной ночи".

На все эти происки россияне подготовили иностранным агрессорам кузькину мать. Издание "Открытые медиа" сообщает, что в России в честь Путина названы улицы в 22 городах и посёлках. Официальные памятники живому человеку ставить в России пока запрещено, но неофициальные уже готовы. Среди прочих подсуетился Зураб Церетели - он как всегда на материале не экономит. Впрочем, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярев предложил установить прижизненные памятники президенту по всей стране, так что нелепый запрет могут и отменить. Ну и что на это ответят Обама с Байденом? Сколько их именами назвали улиц? Сколько памятников им изготовили? Пусть кумекают, кто есть кто на мировом политическом Олимпе, и нервно курят в сторонке. Ох, если дождутся они пера Владимира Владимировича, то тогда "мёртвого осла уши", "мочить в сортире", "сопли жевать" покажутся им верхом изящной шутки.