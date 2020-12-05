Китайские дополнения к американской лунной афере

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Китайцы вновь достигли Луны и уже возвращают свой аппарат, снимаю шляпу!

Поскольку китайский аппарат «Чанъэ-5», в отличие от американских аферистов с их «аполлонами», реально на Луну прилунился, то вновь вскрылись некоторые детали, которые упустил Стэнли Кубрик, снимавший аферу «высадки американцев на Луну» в условном «Голливуде» в конце 60-х, начале 70-х годов. Да и «специалисты» (аферисты) НАСА после Кубрика оказались не умнее. Эти детали уже не один раз рассматривались, тем не менее…

Начну несколько издалека, а не о том, о чём хочу сказать. Схему «полёта к Луне» аферисты разработали такую. Ракета «Сатурн-5» (реально не способная на такой подвиг), как бы выводила на околоземную орбиту космический корабль массой в 141 тонн, отсюда он стартовал к Луне, доставляя туда свыше 40 тонн, с орбиты Луны на её поверхность спускался аппарат массой в 15 тонн, после как бы пребывания на Луне, оттуда взлетал аппарат массой в 4,5 тонны и состыковывался с орбитальным модулем, летавшим вокруг Луны. И оттуда вся компания как бы возвращалась на Землю в заданную точку мирового океана, где их неподалёку (но не в прямой видимости) на авианосце ждал счастливый президент США с прессой.

Но если бы американцы реально посылали пресловутые «аполлоны» с людьми на Луну, то самым рискованным действием была бы посадка на Луну лунного модуля с двумя астронавтами на борту. Этот модуль мог потерпеть аварию и погибнуть, и для последующих полётов крайне важно было бы знать, что послужило причиной его гибели. Это можно было обеспечить только непрерывным наблюдением за спуском на Луну лунного модуля тем астронавтом, который оставался на орбите Луны в орбитальном модуле. Но в этой афере ни один из шести как бы остававшихся на лунной орбите как бы астронавтов, посадки лунных модулей на поверхность Луны не наблюдал! И не снимал! Не интересно это было НАСА!

Думаю, вот почему. Стэнли Кубрик «полёты вокруг Луны» снимал на макете Луны, этот макет хорошо известен. Но в то время снимали только на фото- или магнитную плёнку, никаких цифровых технологий ещё не было. То есть, Кубрику надо было смастерить в масштабе Луну и спускаемый на Луну лунный модуль, после чего снять на плёнку этот спуск, чтобы показать, что астронавт на орбите как бы следил за спуском и посадкой. С Луной проблем не было – её смастерили.

http://volamar.ru/audio_video/foto/04/moonno/248.jpg

Как видите, это шар диаметром около 10 метров, а Луна имеет диаметр в 3474 км, то есть больше этого шара в 347400 раз. Лунный модуль был условным диаметром в 4,3 метра, следовательно, макет лунного модуля нужно было сделать в масштабе, то есть уменьшить примерно в 350 тысяч раз – до диаметра в 12 микрон. Понятно, что ни исполнить макет такого размера, ни снять его Кубрик не мог. А почему он не воспользовался мультипликацией (дебилам бы сошло бы за милую душу), это лунные дебилы на том свете у Кубрика узнают.

Ну, а что китайцы? Точно сказать не могу, но не исключено, что они прилунение «Чанъэ-5», похоже, сняли, причём, с высоты в 200 км. Я написал «похоже», потому что сам ролик в Ютубе появился сразу же, но вот пояснение китайцев к этому видео я до сих пор не нашёл. Во всяком случае нет и пояснений, что это всего лишь цифровая модель того, как это могло быть.

https://www.youtube.com/watch?v=1KxhvirYloQ&feature=youtu.be

А вот вырезанное из этого видео фото места посадки «Чанъэ-5»:

http://images.vfl.ru/ii/1607067642/1f64c40a/32541837.png

Обратите внимание на светлое пятно как бы в виде ромба, окружающее чёрный квадрат самого лунного модуля – это поверхность Луны, очищенная от пыли струёй реактивного двигателя.

Кстати, то, что этот квадрат «Чанъэ-5» чёрный на фоне светлой поверхности Луны, также вызывает, мягко сказать, недоумение, однако в данном контексте не будем на него обращать внимание, поскольку даже если это не реальные съёмки, а некий мультик, то китайцы учли в этом мультике реальность – сдувание струёй ракетного двигателя мелких частиц лунного грунта с посадочной площадки. И тогда нам этот ролик важен не как факт, а как напоминание о действии струи ракетного двигателя на грунт.

И в связи с этим процессом, нам интересна тяга двигателей: у «аполлонов» она заявлена в 45 кН, а у «Чанъэ-5» всего в 7,5 кН.

А 11 лет назад американцы специально посылали к Луне аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), чтобы снять места приземления их «аполлонов» - это была широкоразрекламированная ими акция, украшенная соплями восторженных ценителей этой американской «победы».

Снимали американцы эти места высадки, якобы, с высоты в 30 км, а что у них получилось можно посмотреть в http://worldcrisis.ru/crisis/2981209.

Мы же присмотримся к наиболее удачному «снимку» американского как бы спускаемого модуля, размером в 4,3 метра, снятого с высоты в 30 км.

http://lroc.sese.asu.edu/data/support/featured_sites/Apollo/11/M111443315R_thumb.jpg

А затем обратим внимание, что вокруг вот того белого пятна, который по задумке фальсификаторов и есть спускаемый модуль «Аполлона-11», как бы девственная пыль Луны, причём, настолько девственная, что в этой пыли видны даже следы астронавтов.

Мне вспомнился старый анекдот. Один рыбак хвастается: «Я поймал щуку, весом в 50 килограмм!» Второй ему отвечает: «Это ещё что… А у меня клюнуло, тащу и вытаскиваю древний фонарь, на нём надпись «1675 год» и ещё свеча горит!». Первый рыбак посмотрел на второго: «Знаешь, давай я уменьшу вес щуки до 2 килограмм, а ты потуши свечу».

Следы астронавтов – это круто!

Вот так и хочется сказать НАСА – не надо было вам ребята, следы рисовать. Ведь посмотрите, двигатель «Чанъэ-5», тягой в 7,5 килоньютон, по версии китайцев сдувает пыль с поверхности Луны, а у вас, по легенде, двигатель был тягой в 45 кН, а пыль лежит нетронутая!

https://telegra.ph/file/e26e466666c9b22ee3f9a.jpg

Ну и ещё момент. По легенде этой американской аферы, всё это почти 15-тонное сооружение падало на Луну с высоты 1,5-1,7 метра. Ускорение свободного падения на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле, то есть вес 15 тонной махины там был бы всего 2,5 тонны. Для сравнения, автомобиль «Газель» имеет массу всего в 1,6 тонны, нагрузим ей в кузов ещё тонну и сбросим на землю с высоты человеческого роста на её четыре колеса. Она от падения оставит след на таком рыхлом песке, на котором даже люди оставляют глубокие следы, или нет?

Вот «Чанъэ-5», спускаемый аппарат которого весит 1200 кг на Земле и 200 кг на Луне, сдул пыль с посадочной площадки и ударился о Луну четырьмя тарелками своих опор. Посмотрите, как он врылись в лунную поверхность:

https://topwar.ru/uploads/posts/2020-12/thumbs/1606893916_eonmoyzxuaqp-ah.jpg

Вот и опоры этого американского «пепелаца» должны были удариться о поверхность, их амортизаторы смяться, тарелки погрузиться в пыль.

Но ничего этого не видно на высокохудожественных фото Стэнли Кубрика. Совершенно понятно, что эта американская халабуда не на струе ракетного двигателя села на поверхность Луны, а её краном осторожно поставили в съёмочном павильоне.

Так, что как Кубрик и ни старался, а снял кино исключительно для дебилов. Восхищайтесь!