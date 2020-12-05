Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

То есть Чубайс на службе у Путина будет достигать невозможного: говорить о шарлатанской "теории устойчивого развития" в разгар мирового кризиса - это все равно, что рассуждать о плоской земле, наблюдая в телевизоре посадку китайского аппарата на Луну.

А поскольку Песков специально уточнил, что Чубайс не будет числиться государственным служащим, то в заголовке все верно - Чубайс будет находиться на службе лично у Путина. Ну навроде капитана королевских мушкетеров, но в единственном числе.

Станут ли международныет организации общаться с человеком, имеющим такую репутацию, сказать трудно. Возможно, Путин настолько велик, что даже Чикатило в роли его представителя стал бы рукопожатным. Ну или велик, конечно, но не настолько... Увидим.

Но одно можно сказать точно: несмотря на ставшие общим местом проклятия в адрес либералов, Путин остается, как и был, либеральным политиком. Причем не в смысле "либерте-фратерните", а в ином, несколько людоедском значении.

Помните детские сказки - людоед там вовсе не дикарь в шкурах, он носит сапоги и камзол, живет в замке. Вполне милый, обходительный человек.

А.Б.