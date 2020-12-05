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Московский листок

Чубайс на службе у Путина

Опубликовано 05.12.2020 в разделе комментариев 1

чубайс путин выборы царь кремль
Чубайс на службе у Путина

Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

То есть Чубайс на службе у Путина будет достигать невозможного: говорить о шарлатанской "теории устойчивого развития" в разгар мирового кризиса - это все равно, что рассуждать о плоской земле, наблюдая в телевизоре посадку китайского аппарата на Луну.

А поскольку Песков специально уточнил, что Чубайс не будет числиться государственным служащим, то в заголовке все верно - Чубайс будет находиться на службе лично у Путина. Ну навроде капитана королевских мушкетеров, но в единственном числе.

Станут ли международныет организации общаться с человеком, имеющим такую репутацию, сказать трудно. Возможно, Путин настолько велик, что даже Чикатило в роли его представителя стал бы рукопожатным. Ну или велик, конечно, но не настолько... Увидим.

Но одно можно сказать точно: несмотря на ставшие общим местом проклятия в адрес либералов, Путин остается, как и был, либеральным политиком. Причем не в смысле "либерте-фратерните", а в ином, несколько людоедском значении.

Помните детские сказки - людоед там вовсе не дикарь в шкурах, он носит сапоги и камзол, живет в замке. Вполне милый, обходительный человек. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7639 написал 05.12.2020 01:58
режим мерзкого Карлика упустил последнюю возможность продлить свою агонию?
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