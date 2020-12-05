Новое "дело врачей" лепят из весьма сомнительного материала

Друзья, вновь обращаю ваше внимание на прошедшую вчера конференцию, на которой рассматривалась история смерти 700 гр. ребенка. Кстати, ширина плеч у него была 8.5 см. Представили!? Вот какая высокая степень недоношенности.

В тот день дежурила врач Косарева, которая не присутствовала при родах. Но назначила неправильное лечение. И не вникла в анализы ребенка. Когда приехала доктор Элина Сушкевич, то гемоглобин у ребенка был резко снижен, температура тоже. Ребенок умирал.

Эксперт Филатов – закончил в 1991 году военно-медицинскую академию и не имеет отношение к педиатрии, а тем более к неонатологии. Вывел свою формулу пересчета магния в тканях в кровь. Такой формулы не существует нигде в мире. По его формуле у взрослого должно быть магния в крови 7,2 ммоль/л. А норма 0,7-1,0 ммоль/л. Знаете, что произойдет с человеком, если формула Филатова верна? Человек умрет от остановки сердца.

И при этом Филатов утверждает, что такой анализ с его формулой удовлетворительный и делает вывод – состояние ребенка компенсированное. То есть, если говорить бытовым языком – ребенок стабильный и нет повода для развития сердечно-легочной недостаточности.

Магний в ткани младенца мог попасть только через плаценту, которую не проверяли на содержание магния. Известно, что мать Ахмедова по назначению врача гинеколога принимала препарат магний В6 по 2 таблетки 3 раза в день.

Вот все очевидные факты. Но судья и прокурор их игнорирует.

Высказывания зарубежных неонатологов говорят сами за себя.

Найдите время и послушайте конференцию, которая не только ставит все точки над i в этом деле, но и полезна для получение интересной информации по таким недоношенным детишкам.

Высказывается мнение иностранных неонатологов по оказанию помощи таким детям. Всем участникам огромное спасибо за их мужество оставаться честными, не смотря на такой нечестный судебный процесс.