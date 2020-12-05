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Московский листок

Как справиться с голодом на планете

Опубликовано 05.12.2020 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

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Как справиться с голодом на планете

Всемирная продовольственная организации при ООН бьет тревогу и предупреждает о неизбежности голода катастрофических масштабов уже в следующем году. Директор организации мистер Дэвид Бизли призывает срочно собирать деньги, как будто деньги можно есть. Никакие деньги ничего не решат, производители просто поднимут цены, что уже происходит по всему миру и будут наживаться на голоде.

На самом деле, принципиальное решение есть, и оно только одно. Необходимо рассчитать продовольственный баланс, сколько и какого продовольствия должно быть произведено, чтобы на планете Земля не было ни одного голодного человека. Далее, в глобальном масштабе определяются наиболее удобные с точки зрения погодных условий, возможности производства и логистики земли, на которых по единому плану организуется производство продовольствия. То есть человечество централизованно планирует и понимает, сколько будет произведено зерна, кофе, сахара, овощей и всего остального. Соответственно, так же по единому плану создаются в необходимом количестве перерабатывающие предприятия. Всё это вполне возможно сделать, если есть понимание, что это необходимо и поставлена соответствующая задача.

Понятно, что такая организация сельского хозяйства возможна только, когда все человеческое производство, все остальные отрасли организованы подобным образом. Очевидно также, что такая организация производства, позволяющая раз и навсегда решить вопрос с голодом, несовместима с капитализмом, рынком, биржей, банками, акциями. Несовместима с Путиным, Байденом, Меркель, патриотическим семейством патрушевых, патриархом Кириллом, существованием UFC и даже с «прекрасной Россией будущего» Навального.

От редакции: Ну, пока что президент Путин назначил своего спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, то есть и с Всемирной продовольственной организацией при ООН.

Чубайс на службе у Путина

И что там с обобществлением и централизацией производства продовольствия?

Это все равно, что назначить Чикатило директором пионерского лагеря. Хотя и сам Путин, понятно, из того же "гнезда чубайсова", да и остальные "мировые лидеры" того же разлива господа.

Что, им не хватает хлеба? Ну пусть едят... Нет, не пирожные - это в свое время плохо кончилось... Пусть едят друг друга! Да! 

22 россиянина из рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index богаче всей остальной России

У тех, чьи интересы на самом деле защищают Чубайс, Путин и прочие сильные мира сего, денег на питание точно хватит.

А.Б.



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