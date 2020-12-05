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Московский листок

А тем временем ковид каждый день бьет собственные печальные рекорды

Опубликовано 05.12.2020 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
А тем временем ковид каждый день бьет собственные печальные рекорды

В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 28 782 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Из них 20,4% не имеют клинических проявлений болезни.

Лидером среди регионов по суточному приросту выявленных случаев по-прежнему является Москва - 7993 новых случая заражения. Далее следует Санкт-Петербург (3726 случаев), Московская область (1246), Нижегородская область (495), Карелия (473).

***

Собственно, а чего вы хотели? Идет нарастание инфицирования, на графике это наглядно видно.

Сейчас уже стало общим местом: если предпринятые жесткие карантинные меры очевидным образом не дают результата, значит, наверно они не эффективны?

Есть, конечно, целая секта "ковид-диссидентов", которые считают, что это все "обычный грипп" или вообще ничего такого нет. Для них публикую график смертности по нашей стране.

Ну а государственныи и оклогосударственным экспертам тоже вопрос - где они увидали "улучшение" в середине года?

Это значит, что за прошедшие сутки умерло больше 500 человек, а всего за время эпидемии - 42,6 тысячи. Весной я говорил о сопоставимости гибели от коронавируса с потерями за 9 лет войны в Афганистане. К концу лета число погибших уже превысило число жертв Афганской войны вдвое. Сейчас, на конец года, число жертв эпидемии уже втрое превысит количество погибших в Афганистане.

Некоторые говорят, что это чепуха, в масштабах страны даже незаметно. От онкологии и инфарктов умирает гораздо больше. 

Ну, что ж, когда кто-то из ваших близких тяжело заболеет, скажите ему в утешение, что его смерть от ковида автоматически улучшит онкологическую статистику...

А вопросы к государству, не обеспечившему эффективного карантина и адекватного лечения, остаются. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Достоверность статистики написал 05.12.2020 13:20
У меня вопрос к А.Баранову. Он уверен в достоверности официальных статистических данных? Он имеет возможность их проверить?
Вот в объективность информации о стремительном подъеме в промышленности, в том числе в военной и космической отраслях он почему-то не верит, а здесь - полное и безоговорочное согласие со всеми цифрами!
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(без названия)
Комитет 300 написал 05.12.2020 13:02
Новый мировой порядок стучится в двери!
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