Голикова призвала россиян не пить спиртное 42 дня после вакцинации от COVID-19

Полноценный иммунный ответ после прививки от коронавируса формируется в течение 42 дней, поэтому в этот период необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и отказаться от употребления алкоголя, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что важно знать вне зависимости от того, какой вакциной вы прививаетесь. Речь идет о 42 днях. Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности – воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему", - цитирует Голикову ТАСС.

Напомним, с 7 декабря 2020 года по распоряжению президента РФ В. Путина начинается массовая вакцинация россиян от covid-19. Первыми привьют учителей и врачей. 4 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса на портале mos.ru.