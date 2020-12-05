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Московский листок

Голикова призвала россиян не пить спиртное 42 дня после вакцинации от COVID-19

Опубликовано 05.12.2020 в разделе комментариев 1

Голикова призвала россиян не пить спиртное 42 дня после вакцинации от COVID-19

Полноценный иммунный ответ после прививки от коронавируса формируется в течение 42 дней, поэтому в этот период необходимо соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и отказаться от употребления алкоголя, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что важно знать вне зависимости от того, какой вакциной вы прививаетесь. Речь идет о 42 днях. Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности – воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему", - цитирует Голикову ТАСС.

Напомним, с 7 декабря 2020 года по распоряжению президента РФ В. Путина начинается массовая вакцинация россиян от covid-19. Первыми привьют учителей и врачей. 4 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса на портале mos.ru.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7645 написал 05.12.2020 13:34
Голикова - враг режима мерзкого Карлика?
трезвые люди не будут терпеть издевательства режима?
так закончился советский период геноцида славян?
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