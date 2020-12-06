Что такое реальное социально-экономическое развитие

Путинский режим завел страну на край гибели. Поэтому социалистическая партия нужна незамедлительно. Но актуальность ее позиции нуждается не только в политическом, но и социально-экономическом освещении. Чтобы уж никаких разночтений и недомолвок. То есть, речь пойдет о правильно понимаемых реновации в городе и газификации в деревне.

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Все же о политике для окончательного расклада. Первый Советский Союз рухнул по причине бюрократической сверх централизации, сковавшей развитие Российской Федерации в первую очередь!

Не надо городить чепуху, что Советский Союз рухнул по исключительности козней Прибалтики и тому подобное. Кстати, с этим было покончено достаточно быстро активными действиями армии хоть в Вильнюсе, хоть в Тбилиси и так далее. Но большая критика подобных действий возникла в самой России; и паралич нерешительности охватил верхушку вплоть до Горбачева. А уж когда все союзные республики почувствовали большую драку между Горбачевым-Союзом и Ельциным-Россией; тогда и осмелели, так сказать.

Но опять-таки, не надо врать, что Ельцин появился подобно чертику из коробочки. Любой россиянин, кому за пятьдесят уж точно, знает, что таковой имел массовую поддержку от элиты до бомжей. И хватит пудрить мозги в связи с референдумом. Во-первых, вопрос был сформулирован настолько расплывчато типа за все хорошее против всего плохого, что положительный ответ был запрограммированным. Но вот именно выиграли копейку, потеряли рубль. По причине этой самой расплывчатости никто и не почесался в защиту союза. То есть, во-вторых, что защищать, непонятно. И прежнее устарело, и новое в тумане.

Одним словом, Ельцин имел достаточную поддержку со всем вытекающим, потому что сами жители Российской Федерации начали тяготиться устарелыми и забюрократизированными формами Советского Союза. Проблема совершенно в другом. Не удалось перепрыгнуть от «военного коммунизма» сразу к основам социализма; а пришлось переживать нынешний переходный период государственно-монополистического капитализма; кстати, и выросший из прежней сверх бюрократизации. Вот от него и придется переходить к социалистической революции.

Но тогда путаники, утверждающие в комментариях, что автор этих строк хочет развалить страну, должны определиться – а какую страну?.. Если путинскую – ДА, ХОЧЕТ! Если страну олигархов и воров – да, хочет! Если страну, эксплуатирующую народ, и вывозящую награбленное в офшоры подобно нынешним компрадорам и коллаборационистам – да, хочет! И что в этом плохого?!... Риторический вопрос. И, разумеется, автор хочет разрушить ради более мощного Советского Союза. А вот если подобные комментаторы не согласны с новым на старом месте – это их проблемы. Если не одумаются, бульдозер истории раздавит таковых в известную субстанцию.

Следовательно, неизбежная и крайне необходимая демократизация в виде поголовных советских республик УСИЛИТ полезную централизацию. Вот что такое настоящий демократический централизм. Если та же Армения и Узбекистан, и даже Литва с Эстонией, увидят равноправные и эффективные отношения между российским федеральным центром и Курганской, Тамбовской, Камчатской, Карельской республиками и далее по списку, то и задумаются о большой выгоде вступления. Еще раз, вступления в новый союз в виде Федерации Советских Республик (ФСР).

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Но все же о социально-экономическом аспекте. Пора не человеку жить ради производства – а производство создавать ради человека с физическим и умственным ростом последнего. Это и называется социализмом. То есть, пора крепко задуматься о благополучной жизненной сфере городского россиянина в виде мощной и именно социалистической реновации.

Никогда не бывает так, чтобы новое появилось ниоткуда. Предпосылки к нему появляются всегда, на чем и спекулируют консерваторы. Но вопрос именно в темпах и масштабах изменений (что, собственно, и называется революцией). К примеру, нечего и сравнивать зачаточную индустриализацию царской России с индустриализацией Советского Союза. Но точно также не сравнить убогую и жалкую путинскую реновацию с широкой и мощной реновацией возрожденного советского государства, понятие которой включает в себя гораздо более емкие и разносторонние аспекты.

Во-первых, реновация включает в себя проведение теплосетей вплоть до пригородов и садоводств. Это одно из базовых условий, круто меняющих жизнь в лучшую сторону, и чуть ли ни во всех аспектах.

Тепловые станции, как правило, расположены вокруг крупных городов для обогрева последних. Но их возможности, да с современными технологиями реконструкции и технического перевооружения (со всем уважением к экологии, и что уже вполне достижимо) - явно недоиспользуются для отопления, допустим, многочисленных и тесно примыкающих к городу садоводств. А вот выгодность круглогодичного проживания в садоводствах, которые являются фактически коттеджными поселками (или легко будут таковыми), настолько очевидна вплоть до удобной этажности, постоянных теплиц-оранжерей и блоков с животными, что многие граждане расхотят жить в городских клетушках почти мгновенно. Да, надо будет доделать и дороги для нормального транспортного сообщения, но уж тем более заработок для мелкого бизнеса появится очень кстати вплоть до автобусов и парикмахерских-магазинов-складов с техобслуживанием.

Но более того, во-вторых, на базе значительной разгрузки города появляются большие возможности для собственно реновации в виде замены мерзостных хрущевок на приличные дома с индивидуальными счетчиками, лифтами, большой кубатурой, газоуловителями и новыми электро и прочими сетями. Нечего и говорить, что безопасность проживания резко улучшится вплоть до мировых стандартов. Также можно и нужно создать комфортную среду для пожилых и инвалидов. Но что также немаловажно, можно заново и современно распланировать детские и спортивные площадки, магазины, развлекательные комплексы, гаражи, скверы, парки, больницы и школы с автомобильными развязками, и нынешний ужас пробок и «точечной застройки» уйдет в небытие.

А вот для этого и нужен коренной переворот в виде общенародной собственности - в форме Советской власти - и на землю с водой, что само собой разумеется; и на те же генерирующие мощности и сети. А это социалистическая революция, и никак иначе. И только тогда баланс между собственно городом и пригородом восстановится с равномерной нагрузкой на то и другое, и комфортная жизнь вплоть до нового, но опять-таки современного строительства продолжится с разумным ростом населения. И вот что такое хотя бы в тезисах подлинная реновация на широкой базе социалистического земле- и водопользования; и на научно-технической базе модернизации генерирующих мощностей и значительного роста теплосетей в пригородах в том числе.

Но не менее, а может быть и более важной является сельская газификация. Это вообще основа основ. Автор уже писал об этом в «Политической роли газификации», но еще пару слов. К примеру, получается вопиющий абсурд. Не имеющая значительных запасов газа, Европа почти полностью газифицирована с гигантскими преимуществами, о которых ниже; а купающаяся в газе Россия почти полностью не газифицирована. Мать иху, и это путинская «суверенная демократия». Феодальная дикость, дикость и еще раз дикость.

Потому что именно газификация дает значительный толчок агропрому-деревне с соответствующим круглогодичным ростом тепличного и животноводческого производства, отсюда населения и рынка, и с помощью удобных и небольших поселковых теплостанций. А где работа, деньги и народ - там и учителя с врачами и прочей нормальной социальной инфраструктурой не хуже городской. Никто не спорит, что альтернативная энергетика с ветряками и солнечными панелями необходима на еще более удаленных хуторах, фермерских хозяйствах и так далее (этакий третий контур наряду с теплосетями и газификацией, и комплексность чего уже осознают многие). Но хоть так, хоть этак, и уж для российских мощностей, можно создать конкурентоспособную агропродукцию даже по сравнению с Евросоюзом; а что уж говорить о далеких Америках с их транспортными расходами. Будет вам и пармезан, и хамон, и пельмени, и прочая квашеная капуста с солеными огурчиками. А это не хухры-мухры. Если качественную и местную продукцию поставлять тем же ребятишкам в школах и детсадах, то витамины сделают свое дело, и энергии и ума явно прибавится в процессе познания. А здоровье, культура и знание нации – основа основ.

И это самыми грубыми, но уже достаточными мазками. А если сюда добавить перевод производства комплектующих в индивидуальные и поэтому весьма удобные рабочие места-цехи при коттеджах, что практикуется в Азии, и что и было основой их экономического чуда; а в городах оставлять только сборочную продукцию; то гибкость и мощь такого производства просто впечатляет. Но это пока на будущую заметку, потому что и так все ясно.

Ну так, разумеется, без реальной общенародной собственности на газовые мощности в том числе, - и в виде Советской власти, но демократизированной производственным самоуправлением вкупе с республиканским федерализмом, - ничего сказанного не будет. Путинский «Газпром» не способен на такое органически. Следовательно, преграда только одна – единоросовская вакханалия компрадорства, бездарности, гнилья и фактического предательства.

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Ах да, еще два момента. Если советизировать и «Роснефть» с созданием умеренных цен на ГСМ, и что для городского и агропромышленного технопарка огромное подспорье, так можно утереть нос вообще всем конкурентам. И еще один немаловажный момент в нынешних условиях! Правильное и менее урбанизированное расселение позволяет бороться достаточно эффективно с эпидемиями всяческих мастей, не распространяя инфекцию. Так что социалистический пострел везде успел. И здесь без советской федерации не обойтись.

Поэтому терпеть путинский режим – самоубийство. Оный покатился по наклонной. Но в том-то и дело, что так называемые левые партии типа КПРФ и «Справедливой России» фактически умерли. Гигантская разница с нормальным положением вещей означена в «Практика – критерий истины». И вот почему автор ратует и за лозунг советских республик, и за соответствующую партию. Не просто якобы да кабы; а ради широкой и полновесной реновации с газификацией в том числе!

Что, в федеральном центре знают, сколько садоводств вокруг города Урюпинска, или сколько деревень, заимок и поселков в тмутараканском округе, и куда и как нужно вести теплосети и газ?!.. Не смешите людей. Столица, даже наилучшая в виде федеральной Советской власти, может распланировать только крупные теплостанции и газопроводы, и то с подсказки и направления низов; потому что большие трубы и нужны для малых труб местного потребления. Не «центр» показывает «провинции», где и что нужно; а «провинция» показывает «центру», где и что нужно для изначальных наметок. Но это и называется реальной демократией; и без самостоятельности и активности советских республик вкупе с оплачиваемыми председателями ТОС и производственным самоуправлением добиться этого трудно. То есть, не сдерживаемый советскими республиками федеральный волюнтаризм будет вечно клониться в сторону бюрократической нирваны и офшоров.

Поэтому российское социально-экономическое развитие будет заключаться уже не в голом росте заводов, как и в их бездумной распродаже - а в количественном и качественном росте населения путем полной реновации и газификации. Если заводы и фермы и будут совершенствоваться, то ради этой цели. И этим ФСР будет отличаться и от бюрократизма первого Советского Союза, и от нынешней путинской олигархии.