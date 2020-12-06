Опасайтесь архивной брехни!

Опять на выходные коротко и не о COVID-19.

Полагаю, что англичане первыми начали фальсифицировать исторические архивы (уничтожать подлинные документы и подбрасывать в в свои архивы фальшивые бумажки), за ними все остальные «демократы». Ну, а архивы СССР подверглись наглой фальсификации с перестройкой.

В марте следующего года будет уже 10 лет, как был убит Виктор Иванович Илюхин, на тот момент депутат Госдумы.

Повторю, я убеждён, что Илюхин был убит, отравлен. А медэксперты, сообщившие, что смерть Илюхина наступила в результате «обширного затяжного инфаркта», не знали, что Илюхин как раз накануне закончил проходить диспансеризацию, и ее итоги показали, что он абсолютно здоров по всем статьям. Инфаркт ведь не возникает за один день, это прекращение обеспечения сердечных мышц кровью ввиду засорения коронарных сосудов сердца. И это засорение накапливается годами, и если не предупреждает об инфаркте болями в грудине, то уж, безусловно, легко определяется при медицинском исследовании, которое Илюхин прошёл без каких-либо замечаний.

У Кремля для убийства В.И. Илюхина было несколько веских оснований, но немаловажным было и то, что последний год своей жизни Виктор Иванович занимался фальшивыми документами, на основании которых СССР, а с ним и Россия были обвинены неправительственными и правительственными подлецами в убийстве тех польских офицеров, которые в 1939 году укрылись в плену в СССР от своей обязанности защищать Польшу. И эти сфальсифицированные документы были «найдены» не где-нибудь, а в строго охраняемых архивах России.

Вот образцы фальшивых документов и материалов для их подделки - бланков и печатей, - предоставленных Илюхину одним из тех мерзавцев, которые фальсифицировали архивы нашей Родины.

http://www.specnaz.ru/img/images/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C33.JPG

Установив, что эти документы были сфальсифицированы и подброшены в архивы России, Илюхин (между прочим, генерал-лейтенант юстиции и доктор юридических наук) обратился в Генпрокуратуру с требованием расследовать данное преступление и наказать виновных. Но, как вы понимаете, прокуратура России преступление против России за преступление не считала и не считает, ну а настырность в этом вопросе заявителя прекратилась в связи с его смертью.

Таким образом, то, что в архивах России лежат фальшивки – это безусловный факт.

Теперь о теме этой статьи.

Я уже давно пишу, что текст Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года, который умники называют «пакт Молотова—Риббентропа», сфальсифицирован. Что интересно, вот это название «Молотова—Риббентропа» было внедрено прямо-таки навязчиво - все должны понимать, что этот договор заключили между собой некие просто Риббентроп и Молотов. Не глава СССР и министр иностранных дел Германии, а просто некие лица без должностей.

Надо сказать, что я всегда приводил смысловые доказательства того, что документы этого Договора сфальсифицированы. В последнее время правда, появился и как бы формальные доказательство – из кинохроники подписания этого договора в Москве видно, что на этом договоре советская сторона заверяет подпись Молотова сургучной печатью, а вот на фальшивках и следов таких печатей нет – фальсификаторы, сумев подделать подписи, оказались неспособны подделать сургучные печати, а, может, просто упустили этот момент.

В результате, фальшивки Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года выглядят так – на простой бумаге, без печатей, удостоверяющих подписи:

http://www.murmansk.kp.ru/share/i/4/1707195/wx1080.jpg

Было бы понятно, если бы не сам Договор, а только протокол к этому договору был исполнен таким примитивным образом:

https://ic.pics.livejournal.com/yuripasholok/765139/12325197/12325197_original.jpg

Поскольку протокол, да ещё и секретный, который не подлежит ратификации парламентами – это ещё «куда ни шло».

Но сам договор??

Я в своё время и сам подписал немало договоров, и ещё больше завизировал текстов договоров, и должен сказать, что вид этого общего документа двух, на тот момент ВЕЛИКИХ государств, выглядит уж сильно затрапезно. Я бы постеснялся нести своему директору на подпись вот так убого подготовленные документы.

И тут меня несколько напрягла мысль – а почему с немецкой стороны этот договор не подписан? Понимаете, договор всегда заключают лица равных должностей, директор – с директором, заместитель директора – с заместителем директора. Помимо степени ответственности тут ещё и большую роль играете степень уважения. Если с той стороны подписал глава организации, а с вашей всего лишь заместитель главы, то это явное неуважение к той стороне.

А в данном случае, со стороны СССР Договор подписал глава СССР – В.М. Молотов, который был председателем Совета народных комиссаров – главой правительства СССР.

(Статья 64 Конституции СССР 1936 года: «Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Союза Советских Социалистических Республик является Совет Народных Комиссаров СССР»).

А с немецкой стороны договор подписан всего лишь министром иностранных дел?? Тем, кто имел права только визировать договор (соглашаться с его текстом)? А как так? А почему не подписал рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер?

Предположим, в связи со спешностью принятия решения Молотов согласился считать законным и такую бумажку (на самом деле – вряд ли, если учесть характер Молотова и то, что приведенная бумажка – фальшивка). Но было два года времени, почему за это время договор не был приведен в надлежащий, внушающий доверие вид хотя бы перед предъявлением его парламентам обеих стран для ратификации?

В какой вид?

Вот в такой, как договор о ненападении, заключённый Германией с маленькой Данией за пару месяцев до договора с СССР и за 10 месяцев до нападения Германии на эту самую Данию:

https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2017/04/09/regnum_picture_1491755981156726_normal.jpg

(Вот эти две закорючечки над подписью Риббентропа – это подпись Гитлера).

Вот и вопрос к лицам, возглавлявшим и возглавляющим архивы, – а куда подевался из архивов СССР аналогично оформленный Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года?

Настоящий уничтожили, а фальшивый не сумели смастерить?