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Московский листок

На землю доставлен грунт с астероида

Опубликовано 06.12.2020 в разделе комментариев 0

космос жизнь венера
На землю доставлен грунт с астероида

Капсула с грунтом, собранным космическим зондом «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу, приземлилась на Землю в пустынном районе Австралии. Трансляцию вело японское аэрокосмическое агентство JAXA. 

После приземления капсула будет помещена в "чистую комнату", чтобы проанализировать газы в капсуле и исключить попадание газов земного происхождения.

***

Потрясающе! Человечество уже исследует астероиды. Обидно, конечно, что без нас - последнее наше прорывное достижение, видимо, это посадка аппарата на Венеру. Ну а исследования в дальнем космосе прекрасно идут и без нашего участия...



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