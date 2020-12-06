Я сделала это!

Нас четверо. Кроме меня вакцинировались моя сестра с мужем и наш общий очень близкий друг.

Все старше среднего возраста с соответствующими проблемами.

Но никаких неприятных побочек никто из нас не испытал. Ни озноба, ни ломоты, ни головной боли.

Муж моей сестры потемпературил пару часов до 37.2 . Пишут, что люди старшего возраста легче переносят вакцину, и мы на себе в этом убедились.

Я никого не убеждаю вакцинироввться - это свободный выбор каждого.

Но моя подруга в Италии, у которой в доме заболели все – хозяин, его сестра, родители и сыновья, сказала, что, если бы была возможность, рванула бы в Москву на вакцинирование.

Она сама с подтвержденным ковидом, подключает баллон с кислородом старой хозяйке, ее хозяин и сестра лежат в больнице на высокопоточном кислороде.

Она прислала их фото из больницы – просто жесть. И она мне позавидовала, а я ей посочувствовала.

Я сделала прививку не из трусости – я не боюсь заболеть, но не хочу и стать обузой из тупой случайности.

Я сделала прививку не из-за смелости, я хорошо знаю теорию вероятности и могу посчитать вероятность осложнений от научно разработанной вакцины. Такая вероятность ничтожно мала.

Я сделала прививку, потому что мой год рождения – был последним годом рождения детей, болевших полиомиелитом. И в моей школе и моем вузе я училась с такими людьми, которые, выжив, остались глубокими инвалидами. А потом все резко закончилось – и полиомиелит исчез.

Нам не делали прививки с рождения, и в моем детском саду целые группы болели коклюшем, корью и дифтерией. И умирали нередко.

Я сделал прививку, потому что в 1956 году умирало 68 детей из тысячи, а всего через пять лет – уже 38. И это двукратное сокращение смертности произошло именно из-за вакцинирования детей.

А в поколении наших детей, всего через двадцать лет, смертность была втрое ниже, чем в нашем поколении.

Мы верили в науку, считали общественное благо высшей ценностью, и не считали медиков и ученых убийцами.

Нынешнее мракобесие, так широко распространенное, просто потрясает.

Отрицание реальности эпидемии, приписывание вакцине какой-то чудовищной опасности, вера в заговор по продаже масок, в сочетании с беспросветным эгоизмом и индивидуализмом дали бесконечные волны распространения инфекции.

Да, я вижу, что болезнь косит и ковид-дисидентов. Но неужели нужно похоронить родственника или близкого друга, чтобы поверить в реальность?

На самом деле ковид-диссидентство и отрицание вакцинирования оправдывает провал медицины на Украине и в России, проблемы по массовому и срочному производству необходимого количества вакцин.

А теперь представим репортаж из СССР, если бы эпидемия коронавируса разразилась в 70-е годы.

« Трудящиеся Советского Союза готовятся ударным трудом завершить решающий год пятилетки. На заводе «Красная вакцина» круглосуточно работают биореакторы.

Смена Героя Социалистического Труда, стахановца Анатолия Петренко выпустила на 100 тысяч больше доз вакцины против нового вируса.

В то время, как в капиталистических странах растет смертность простых рабочих и крестьян, которых убивает тяжелая инфекция, в Советском Союзе осуществляется всеобъемлющее профилактическое вакцинирование против опасного вируса.

....Советскому человеку трудно представить безработицу, больно ударившему по каждому человеку в странах капитализма. В СССР резко возросла потребность в специалистах и рабочих, вызванная строительством новых производств вакцин и средств защиты для поставок в другие страны.

...Советский Союз осуществил бесплатные поставки сотен миллион доз вакцины в страны СЭВ и развивающиеся страны, благодаря этому страны избежали вспышки новой инфекции..

…В Подмосковье и Крыму для реабилитации всех двухсот тридцати человек, переболевших завезенной из-за рубежа инфекцией, открыты реабилитационные отделения в санаториях и профилакториях.

...Орденом Ленина и званием Героев Социалистического Труда награждены академики, в кратчайший срок создавшие вакцину от нового опаснейшего вируса…

...Жители Западного Берлина штурмуют пограничные пункты, стремясь получить вакцину, доступную жителям ГДР…»