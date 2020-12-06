Путин вплотную приблизился к теории вечного льда

"В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи" - порадовал сегодня патриотов Путин.

Опять мечтает "прирастать территориями", на этот раз в Арктике.

Что нас ждёт? Штурм ихтамнетами северного полюса? Отравление Деда Мороза Новичком? Возвращение Аляски "в родную гавань"? Создание русскоязычными эскимосами Гренландской народной республики? Демонстрации белых медведей с плакатами: "Путин, введи войска!"? Моржи и тюлени, протестующие на НТВ против канадского "бандерофашизма"? Аннексия айсбергов и ледников? Распил и вывод их в тропические офшоры?

Санитары, пока вы тут бухаете, полярный Наполеон сбежал и в поход на Арктику собрался. Собачья упряжка и боевые олени от Собянина при нём. Возвратите его в изолятор, пожалуйста!!!

От редакции: Тоже, когда увидал эту новость, захотелось написать что-то смешное. Но раз Эйдман уже написал, пусть так. Ведь действительно смешно.

Наши российские дженпсаки ничуть не хуже родных, американских. Ну и наш маразм руководящих лиц тоже не хуже ихнего. С той разницей, что их маразматики хоть как-то меняют друг друга, а у нас стабильность и в маразме...

Когда Ломоносов сказал, что Россия будет прирастать Сибирью, шел 18-й век, Россия прирастала еще и Крымом, и Причерноморьем, и Кавказом, и Великим княжеством Финляндским вдобавок. Было еще почти сто лет до Симодского контракта с Японией, когда Россия уже закончила прирастать, и стала стараться удержать то, чем приросла.

Но что имели в виду кремлевские речеписцы, когда собрались прирастать чем-то в Арктике? Гренландией? Или горами в Ростовской области?

Вот уже не первую сотню лет Россия в Арктике никак не соберется освоить то, чем приросла в предыдущие столетия. Вот как это выглядит здесь и сейчас - Дарья Митина сейчас в одном из этих домиков под Мурманском, поехала смотреть полярную ночь, северное сияние и кита.

И это - Мурман, который осваивать начала еще Новгородская республика. А дальше на восток - вообще дикие земли.

Тут, конечно, если наконец начать осваивать, то не одному поколению достанется, но Путин точно ли это имеет в виду? Если он не в состоянии оценить маразм текста, который ему подсовывают, то с собственным маразмом он точно справляется? Вот, в юзерпике стоит он, гордый, в пелотке на борту авианосца, который уже ушел на вечный капремонт, а другого не предвидится. И полярных аэродромов тоже не густо, давно все ВПП разобраны для нужд дачного строительства.

Хорошая, кстати, была идея отправить Абрамовича губернатором на Чукотку, он там кое что сделал, но довольно быстро решил перебраться в места с более приятным климатом, да и в России, похоже, не появляется - еще ушлют опять куда...

Недавно была идея отправить в Арктику Чубайса. А что? Отличный менеджер, но вот беда - он менеджер по развалу, а в Арктике пока разваливать нечего, не построили еще ничего...

В общем, пока "начальника Арктики" не подобрали. А без начальника никак.

Понятно, что в голове у Путина роятся вполне здравые мысли - чем бы таким грандиозным занять общественное сознание, чтоб позабыли люди про мелкие неприятности вокруг. Например, что 22 отдельно взятых гражданина владеют суммарным состоянием, превыщающим бюджет страны. А в конституции по-прежнему записано, что Россия - социальное государство...

22 россиянина из рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index богаче всей остальной России

Но идеи все какие-то бредовые в голову приходят, соответственно уровню советников, надо полагать. Как с дальневосточным гектаром. Может, в Арктике тоже по гектару раздавать, причем прямо на побережье? Баренцевом. Вот уж курортники потянутся... Ну или игровую зону открыть - играй не хочу, не мерзни только.

Или объявить Арктику зоной устойчивого развития? И тогда опять Чубайса можно туда затолкать.

Чубайс на службе у Путина

Хотя, думаю, у Путина еще один резерв остался - Усманов. Он сейчас расслабился, кино снимает вместе с Кончаловским. Вот и пусть едут в Арктику, снимут что-нибудь духоподъемное в пику Звягинцеву. Например, "Одиссею капитана Врунгеля" в арктическом антураже. А следом за ними и другие подтянутся: кино, павильоны, старлетки, мороженое... Жизнь!

Госслужащим отпуска выдавать только в январе, и путевки только на карское побережье. Наиболее успешные смогут там оставаться и подольше, годиков на пять-шесть, в зависимости от тяжести содеянного.

Ну и самому пример подать - ну что за дворец в Прасковеевке? У президента должен быть дворец, как у Снежной королевы, во льдах! И яхта ледового класса. Чтоб полное аненербе и теория вечного льда!

Многим понравится...

А.Б.