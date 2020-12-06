США признали уроженцев Курил японцами

Госдепартамент США считает россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии, сообщает газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на инструкцию проведения розыгрышей грин-карт, которая опубликована на портале Бюро по консульским делам.

" Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, оплачивают налоги в России", - говорится в документе.

По данным издания, соответствующее разъяснение в правилах проведения розыгрышей грин-карт США появилось в 2018 году.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут вместе с семьями переехать в США. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Так, россияне не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор поток эмигрантов из России снизился, и они снова получили право участвовать в программе.