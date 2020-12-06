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Московский листок

США признали уроженцев Курил японцами

Опубликовано 06.12.2020 в разделе комментариев 2

США признали уроженцев Курил японцами

Госдепартамент США считает россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии, сообщает газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на инструкцию проведения розыгрышей грин-карт, которая опубликована на портале Бюро по консульским делам.

" Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, оплачивают налоги в России", - говорится в документе.

По данным издания, соответствующее разъяснение в правилах проведения розыгрышей грин-карт США появилось в 2018 году.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и ежегодно отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут вместе с семьями переехать в США. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Так, россияне не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор поток эмигрантов из России снизился, и они снова получили право участвовать в программе.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Яцукинцан написал 06.12.2020 14:35
Япония- проходной двор для американских головорезов. С таким же успехом можно было признать и американцами.
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(без названия)
FRANCISKO... написал 06.12.2020 14:30
А может уроженцев Аляски признать россиянами и заставить их платить налоги в российскую казну?А заодно жителей Техаса признать мексиканцами,жителей Луизианы-французами и соответственно,платить налоги в казну Мексики и Франции.
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