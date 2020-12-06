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Московский листок

Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год

Опубликовано 06.12.2020 в разделе комментариев 1

Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год

Число граждан России, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20% и достигло 4 миллионов, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.

По состоянию на 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 млн, годом ранее их было 3,4 млн. При этом за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 млн таких постановлений.

Россияне могут быть ограничены в праве выезда за границу при наличии неоплаченной задолженности свыше 30 000 рублей, а по некоторым видам - от 10 тыс. В этом случае должника останавливают на границе и не разрешают уехать, пока он не заплатит долг.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Пипец туризму
Тимурлан написал 06.12.2020 13:44
А лет через 40 Севкорея будет считаться гражданами Рф символом Свободы.
Советский человек - идеальный раб. Вот тебе и самый читательный "народ". Вот и обязательное начальное образование.
Кпсс впервые в истории создало идеального раба, манкурта.
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