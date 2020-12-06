Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год

Число граждан России, которые не могут выехать за границу из-за долгов, за год выросло на 20% и достигло 4 миллионов, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.

По состоянию на 1 ноября число действующих постановлений о временном ограничении права на выезд из России составило 4,1 млн, годом ранее их было 3,4 млн. При этом за десять месяцев этого года приставы вынесли 7,5 млн таких постановлений.

Россияне могут быть ограничены в праве выезда за границу при наличии неоплаченной задолженности свыше 30 000 рублей, а по некоторым видам - от 10 тыс. В этом случае должника останавливают на границе и не разрешают уехать, пока он не заплатит долг.