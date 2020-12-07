Отставка или призыв в действующий строй?

Отставка Толика Чубайса – ответ Путина Лехе Навальному

Декабрь отметился радостным для некоторых оппозиционеров событием – Путин наконец-то отправил в отставку Анатолия Чубайса и представил на пост главы «Роснано» первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. 3 декабря совет директоров проголосовал за отставку Чубайса и назначение Куликова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал смену главы «Роснано» естественной ротацией. Но все же многие из противников Чубайса потирают руки и считают это событие чуть ли не результатом своей борьбы.

С просьбой прокомментировать эту отставку мы обратились к лидеру РОТ ФРОНТа Виктору Тюлькину.

Кор.: Виктор Аркадьевич, так все же это отставка или ротация?

В.Т.: Думаю, выражаясь языком классиков, это наш ответ Чемберлену.

Кор.: Какому Чемберлену?

В.Т.: Тому самому, из Двенадцати стульев - коллективному Западу, ну и нашему народу.

Мы ведь не называем Чубайса дураком, значит, его перемещение (а ему уже определили место) зачем-то нужно?

Россия уже длительное время находится в условиях различных экономических санкций и ограничений, плюс к этому одно за другим следуют неприятные решения - то Апелляционного суда в Гааге в пользу акционеров Юкоса, то далеко не радужные перспективы по сбитому в 2014 году над Донбассом Боингу рейса MH17, то очередные антидопинговые ограничения для российских спортсменов и чиновников.

Конечно, неприятно. А тут ещё Леха Навальный врезал буквально под дых. Он, выступая перед Комитетом по международным делам Европарламента, разъяснил, что санкции против экономики РФ бьют по простому народу, а надо целить в круг друзей Путина – олигархов: Усманова, Абрамовича, Ковальчука, Ротенбергов и пр. Нужно бить по их деньгам! Навальный заявил, что пока Евросоюз не начнет вводить санкции персонально против окружения Владимира Путина, в Кремле не будут воспринимать их всерьез. И что, замечу, чрезвычайно важно, добавил: российский народ это поддержит! Вот тут он попал в цель. Здесь, говоря словами Глеба Жеглова, у него лежбище!

Думаю, это одна из причин, по которой Путин обратился за помощью к Чубайсу. Президент назначил бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Т.ч. никакое это не понижение, а возвращение Чубайса в строй действующих субъектов политики.

Правда, цели устойчивого развития (ЦУР) Путин понимает по-своему, а не как их утвердила Генассамблея ООН в 2015 году. Тогда говорили о ликвидации нищеты и голода, обеспечении здорового образа жизни, гендерного равенства, качественного образования и других благ. Россия и еще 192 страны, принявшие ЦУР, должны достичь их к 2030 году. Но клуб друзей Путина достиг этих целей для себя любимых намного раньше и сегодня требует защиты гаранта. На эту задачу и призван Анатолий Чубайс, который имеет и способности, и определенный опыт такой работы в трудные времена Бориса Ельцина. В июне – июле 1998 г. господин Чубайс уже был спецпредставителем президента России по связям с международными финансовыми организациями. События августа 1998 г. мы ещё помним.

Отметим, что сам Чубайс прокомментировал свою новую деятельность так: «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично».

Надо сказать, что Чубайс последователен. При всех разногласиях внутри класса паразитов, защита самой системы для него является высшей ценностью. Так что на Путинский призыв «Надо», Анатолий Чубайс откликнулся «Есть. Всегда готов!»

Беседу вел Дмитрий Волгин