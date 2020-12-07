Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Гвоздики на снегу у здания Министерства обороны Российской Федерации

Опубликовано 07.12.2020 автором Елена Шувалова в разделе комментариев 0

#василевский #вов #хамовники #еленашувалова #минобороны #маршалпобеды #контрнаступление #75летпобеды #собянин #митрохин #яблоко
Гвоздики на снегу у здания Министерства обороны Российской Федерации

Я принесла их на место, где сегодня в День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой должны были открывать памятник разработчику этой военной операции Александру Михайловичу Василевскому. Именно 5 декабря в контрнаступление под командованием Ивана Конева перешёл Калининский фронт.

Прага и Москва - далёкие города. Что их объединяет? Отношение к героям войны. В Праге снесли памятник Коневу, в Москве отказываются ставить памятник Василевскому.

Почему в Москве нет места для памятника маршалу, ни разу не проигрывавшему сражений?

На 5 декабря москвичами, российской общественностью, Министерством обороны, Российским военно-историческим обществом планировалась установка памятника. Решение создать в Москве памятник было принято Мосгордумой 13 лет назад.

Знайте, товарищи, имя человека, сорвавшего установку памятника Маршалу Василевскому. Это - Мэр Москвы Собянин. Ему помогали Сергунина и Митрохин.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Московские власти: война инвалидам объявлена?
Московские власти: война инвалидам объявлена?
03.12.2020
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
06.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Отставка или призыв в действующий строй? (0)
Спецпредставитель президента приватизировал выстрел из пушки Петропавловской крепости (0)
Гвоздики на снегу у здания Министерства обороны Российской Федерации (0)
Число невыездных из-за долгов россиян выросло на 20% за год (3)
США признали уроженцев Курил японцами (4)
Путин вплотную приблизился к теории вечного льда (13)
Я сделала это! (19)
На землю доставлен грунт с астероида (9)
Опасайтесь архивной брехни! (14)
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Чудеса!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: прощание с мифом. Большая игра ХХ века.
Михаил Делягин Михаил Делягин: Профессиональные схемы лечения при коронавирусе.
Михаил Делягин Михаил Делягин: Солженицын: как правильно подписываться на эсклюзив
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что будет дальше? Рыночные отношения заканчиваются. Пострыночная экономика
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss