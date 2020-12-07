Гвоздики на снегу у здания Министерства обороны Российской Федерации

Я принесла их на место, где сегодня в День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой должны были открывать памятник разработчику этой военной операции Александру Михайловичу Василевскому. Именно 5 декабря в контрнаступление под командованием Ивана Конева перешёл Калининский фронт.

Прага и Москва - далёкие города. Что их объединяет? Отношение к героям войны. В Праге снесли памятник Коневу, в Москве отказываются ставить памятник Василевскому.

Почему в Москве нет места для памятника маршалу, ни разу не проигрывавшему сражений?

На 5 декабря москвичами, российской общественностью, Министерством обороны, Российским военно-историческим обществом планировалась установка памятника. Решение создать в Москве памятник было принято Мосгордумой 13 лет назад.

Знайте, товарищи, имя человека, сорвавшего установку памятника Маршалу Василевскому. Это - Мэр Москвы Собянин. Ему помогали Сергунина и Митрохин.