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Московский листок

Спецпредставитель президента приватизировал выстрел из пушки Петропавловской крепости

Опубликовано 07.12.2020 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Спецпредставитель президента приватизировал выстрел из пушки Петропавловской крепости

Назначенный спецпредставителем президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы в Петропавловской крепости Петербурга. После этого директор петербургской Кунсткамеры Андрей Головнев и спецпредставитель президента провели рабочую встречу, на которой обсудили планы по развитию музея.

"В ознаменование начала новой миссии ровно в 12:00 совершил выстрел из гаубицы Д-30 на Петропавловской крепости", - написал он у себя на странице в Facebook.  

В пресс-службе музея тем временем сообщили, что традиционный полуденный выстрел был посвящен дню Кунсткамеры. В день своего основания музей предоставил всем желающим возможность бесплатного посещения...

***

Вот это вот бесплатное посещение - в этом всё. Конечно же Чубайс в состоянии оплатить свой билет в музей, но - на халяву и уксус сладкий... И традиционный полуденный выстрел тоже приватизировал, видимо, по привычке.

Кстати, Путин тоже из этой пушки как-то стрелял. Но не говорил, что это в честь его очередного восшествия на престол или тезоименитства. Но что не позволено Юпитеру, вполне дозволяется быку - да хоть бы и гадить на ходу...

Как в старинном мультике "Бобик в гостях у Барбоса": «А что мне дедушка? Здесь всё моё!»,  «А если дедушка не слушается, то я его веником».

В общем, ценного Бобика спецпредставителя приобрел Путин, очень ценного.

А.Б.



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