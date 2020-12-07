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Московский листок

Трутнев едет "наводить порядок" в Приморье

Опубликовано 07.12.2020 автором С. Смирницкий-Разгуляев в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Трутнев едет "наводить порядок" в Приморье

На этой неделе в Приморский край приезжает полпред Юрий Трутнев, который, помимо нескольких официозных мероприятий, намерен провести «разбор полетов» по поводу «ледяного шторма» и его последствий.

Как известно, Юрий Петрович давно и искренне не любит нынешнего мэра Владивостока Олега Гуменюка. И даже один раз устраивал ему «публичную порку» за некачественные дороги. Едва ли качество дорожных развязок подтянулось к мировому уровню, но вот после этого весь центр новой столицы ДФО утыкали знаками, запрещающими парковку. Теперь Юрий Петрович намерен поставить перед Олегом Гуменюком еще один «вопрос ребром» - по поводу нерасчищенного города, заледеневших тротуаров и растущего социального протеста. Так что Олег Кожемяко будет поставлен перед нелегким выбором: или пожертвовать господином Гуменюком (но тогда на должность городского головы некого поставить), или пойти на прямой конфликт с полпредом и сказать, что за последние 8 лет в крае развалили все, что можно. Тем более, что дежурные журналисты-лизоблюды уже затянули в соцсетях занудную кантату «Все украдено до нас!».

Ситуацию усугубляет тот факт, что и Олега Кожемяко, и Юрия Трутнева теснит общий противник – Игорь Шувалов, позиции которого на Дальнем Востоке существенно усилятся в 2021 году. Пока аппарат Шувалова закономерно выжидает оргвыводы из «ледового побоища». Да и «ВЭБ», в общем-то, за очистку улиц не отвечает. Позиция у Игоря Шувалова удобная и выигрышная, а у иных участников «ледяного шторма» - нет. У господина Трутнева под боком остается «тлеющий Хабаровск», который не желает успокаиваться, и который активизируется весной-2021. А тут еще и рейтинг власти в Приморье упал до нуля. Если цены еще чуть-чуть подрастут (за АЗС и в магазинах), то хабаровский протест легко станет приморским. А два «полыхнувших» края – это серьезный минус в карму полпреда.

А тут еще и петиция за отставку мэра Гуменюка…

«Отставка мэра г. Владивостока в связи с неудовлетворительной работой

Нынешний мэр города Владивостока не справляется со своими обязанностями. Зафиксировано множество нарушений в деятельности Администрации города Владивостока, в том числе нарушения в области обеспечения жизни и здоровья граждан, обеспечения своевременной уборки территорий, вывоза мусора, нарушений в области проведения закупочной деятельности для нужд города.

Администрацией города принимаются неверные имиджевые решения в том числе в области организации городской среды, осуществляется закупка инфраструктуры, не соответствующей имиджу города. Допускаются многочисленные нарушения в области осуществления ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия.

Допущены многочисленные нарушения при ликвидации последствий, произошедшего в городе природного явления "ледяной дождь".

Глава города не принимает фактического участия в жизни города, организации и настройке комфортной городской среды».

Не поторопишься с мерами, сам можешь крайним остаться…



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7650 написал 07.12.2020 12:04
чиновники на Руси для бития - сначала они насилуют людей, потом люди их вешают?
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