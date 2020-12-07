Немного чисел и обстоятельств к уголовному делу Николая Платошкина

Опять совет Николаю Платошкину.

Руководитель следственной группы - руководитель управления по расследованию преступлений прошлых лет Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Избенко А.Н. привлёк Николая Платошкина в качестве обвиняемого по части 1.1 статьи 212 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение… массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков») и по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств»).

Постановление Избенко о предъявлении обвинения Платошкину от 30 ноября 2020 года здесь https://vk.com/doc493203712_577055524?hash=0c8c569a34116b4ed4&dl=a1fca49a059485f238.

Суть преступления Платошкина – Платошкин, якобы, хотел поднять бунт против мероприятий, которые предпринимают Правительство РФ и мэр Москвы для ликвидации эпидемии COVID-19, то есть Платошкин является препятствием для Правительства и мэра в осуществлении их деяний.

Соответственно получается, что этот полковник юстиции Избенко А.Н. является соучастником деяний Правительства РФ и мэра Москвы, связанных с этой эпидемией, поскольку «Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления …устранением препятствий» (часть 5 статьи 33 УК РФ). И по-другому ситуацию тут не опишешь – Избенко, арестовав Платошкина и возбудив против него уголовное дело, устранил его как препятствие деяниям Правительства РФ и мэра Москвы.

В чём заключаются деяния Правительства РФ и мэра Москвы, связанные с протеканием сезонной острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) 2020 года?

В ходе зимне-весеннего сезона острых респираторных заболеваний 2020 года, Правительство РФ и мэр Москвы начали выдавать эту обычную для сезона ОРВИ болезнь за опаснейшее смертельное заболевание, которому они дали уже применённое в мире название COVID-19. И под видом борьбы с этой, якобы, страшной болезнью, начали наносить огромные экономические и людские убытки гражданам России.

И чтобы оправдать нанесение колоссальных убытков экономике России и увеличение смертности населения от своих деяний, Правительство РФ и мэр Москвы организовали в России эпидемию страха, для чего:

- не приняли и не принимают мер против СМИ, начавших публиковать и извращать предназначенные для служебного пользования медиков статистические данные с целью запугивания этими числами граждан России, в частности, запугивая народ числами заболевших и «погибших» от COVID-19, не разъясняя гражданам, что в 2020 году все умершие, у которых фальшивые анализы определяли наличие коронавируса, считались смертями от сезонного ОРВИ «COVID-19», а в прошлые годы, когда такого мошенничества не проводилось, умершие от иных болезней так и считались умершими от иных болезней, а не от сезонного ОРВИ, и поэтому нельзя сравнивать эти числа 2020 года с предшествовавшими годами;

- организовали огромные денежные выплаты врачам и больницам за лечение как бы коронавирусных больных, в результате больницами было прекращено плановое лечение обычных больных, а отделения для лечения иных болезней больницами перепрофилированы в как бы инфекционные отделения, в которых врачи самых разных специальностей как бы лечат от COVID-19, ну а СМИ получили возможность сообщать населению, что все больницы «забиты умирающими от COVID-19 больными»;

- заставляют граждан изолироваться друг от друга, носить ни от чего не защищающие маски и соблюдать дистанцию – принимают меры, которые не имеют никакого медицинского смысла и являются мерами исключительно для того, чтобы вызвать страх у населения;

- скрывают от народа, что вирус SARS-COV-2, который, якобы, вызывает болезнь COVID-19, до сих пор не выделен и не определён его «золотой стандарт», а это значит, что не известен геном этого вируса, следовательно, невозможно тестированием определить, есть этот вирус у больного или его нет, невозможно так же создать вакцину против SARS-COV-2, то есть всё ныне проводимое тестирование на COVID-19 является лживым по своей сути, поскольку такое тестирование или ничего не показывает, или показывает наличие у больного обычных вирусов, в том числе и коронавирусов, давно известных и вызывающих от 4 до 20% сезонных ОРВИ;

- замалчивают опыт Белоруссии, в которой в сезон обычного ОРВИ 2020 года не стали уничтожать экономику и убивать граждан под видом борьбы со «страшной эпидемией».

То, что эти деяния Правительства РФ мэра Москвы вызвали дополнительные смерти граждан России, доказывается статистическими данными. Данные Росстата известны пока только по сентябрь 2020 года, и из этих данных следует, что за январь-сентябрь в 2019 году в России умерло 1352502 гражданина, в Москве – 90308 граждан. А в 2020 году в России умерло 1455916 граждан, в Москве – 104569 граждан.

Смертность граждан по сравнению с 9 месяцами прошлого года уже увеличилась в России на 103414 человек или на 7,6%. При этом хотя в России и в Москве на смерть от коронавируса, как сказано выше, списывались все виды смертей, тем не менее, с начала года по октябрь умерших с коронавирусом было всего 20891 человек, таким образом чисто от деяний правительства – от изоляции граждан и требований носить маски, от прекращения плановых лечений граждан, - в России дополнительно умерло 82523 человека!

И это при том, что ещё 13 апреля, когда уже началось «антикоронавирусное издевательство» над гражданами России, когда народу России уже был нанесён убыток в размере 1 триллион 300 миллиардов рублей, министр здравоохранения РФ М. Мурашко сообщил: «…понедельный контроль за показателями смертности показывает нам, что на сегодняшнюю дату мы имеем стабильную ситуацию по сравнению с предыдущим годом. Количество смертности в стране меньше на 5% по сравнению с 2019 годом за то же количество недель предыдущего года».

А затем деяния Правительства наконец начали приводить к смертям граждан России, и смертность в России по сравнению с 2019 годом увеличилась, повторю, на 7,6% - на ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВЕ ТЫСЯЧИ человек только по итогам 9 месяцев 2020 года!!

Смертность граждан в Москве увеличилась на 14261 человека или на 15,8%. В Москве с начала года по октябрь умерших с коронавирусом было всего 5254 человека, таким образом чисто от деяний мэра Москвы – от изоляции граждан и требований носить маски, от прекращения плановых лечений граждан, - в Москве дополнительно умерло 9007 человека! ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ!!

В то же время, когда в России полыхало (и продолжает полыхать) коронавирусное безумие, в Белоруссии не вводился карантин, не останавливались предприятия, не вводился масочный режим, не отменялись праздники – в Белоруссии были приняты меры всего лишь адекватные вспышке сезонного гриппа. И в сравнении с Белоруссией видно, что Правительство РФ и мэр Москвы своими мерами не предотвратили сезонную вспышку ОРВИ, а усугубили её!

С начала года по 11 ноября заболевших с положительным тестом на COVID-19 на 100 тысяч населения в Белоруссии было всего 1157 человек, а умерших «с корононавирусом» – всего 10,8 человека. Но к этому же 11 ноября 2020 года на 100 тысяч жителей во всей России заболевших было 1328 человек, умерших – 22,9 человека, а в Москве заболевших – 3904, а умерших – 60,1. В России и Москве, в которых власть остановила экономику, общественную жизнь и заставила всех граждан ходить в масках, умерших даже с коронавирусом было от 2 до 5 раз больше, чем в Белоруссии, уважающей права человека! И это самое главное статистические доказательства преступности деяний Правительства РФ и мэра Москвы.

Если говорить образно, то у Правительства РФ и мэра Москвы с их пособниками в деле COVID-19 «руки по локти в крови граждан России».

Поскольку соучастник преступления (пособник) наказывается по той же статье, что и остальные соучастники, то против полковника юстиции Избенко А.Н. надлежит возбудить уголовное дело по статье 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей»: «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией».

Наказание по этой статье, надо сказать, не очень большое, но хоть что-то.

Разумеется, никто против Избенко уголовное дело не возбудит, поскольку Дума освободила суды и правоохранителей России от ответственности за преступления против правосудия, - они могут совершать любые преступления, а на них даже заявление о возбуждении уголовного дела не зарегистрируют!

Однако подача такого заявления о возбуждении уголовного дела против Избенко, даст возможность в суде по статье 125 УПК РФ публично оспорить отказ СК возбуждать уголовное дело против своего преступника-следователя, то есть публично в суде вменить в вину Избенко указанное выше преступление. И не важно, что там решит, как бы, судья (в России настоящих судей нет), главное - пусть и люди, и пресса ещё до суда над Платошкиным послушают, что Избенко будет отвечать на это обвинение.

Ведь на самом суде над Платошкиным Избенко не будет – там тупая и подлая дура на месте прокурора, вместо следователя будет тупо долбить, невзирая ни на какие доводы: «Преступление Платошкина доказано», - а вот тут, на суде по 125 УК РФ, Избенко или его начальник (кому Платошкин должен подать заявление) обязан быть! И их показания или отказ от показаний в суде по 125 УК РФ можно будет использовать как доказательство в суде над самим Николаем Платошкиным.