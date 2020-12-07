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Московский листок

Россия провалила программу импортозамещения продуктов

Опубликовано 07.12.2020 в разделе комментариев 1

Россия провалила программу импортозамещения продуктов

Объявленный в 2014 году курс на импортозамещение основных продуктов питания, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций полностью провален, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование национального рейтингового агентства (НРА). По оценке аналитиков, большая часть продуктов по-прежнему ввозится из-за рубежа через поставщиков из третьих стран. При этом, по мнению аналитиков, зачастую речь идет о реэкспорте европейской продукции, но с существенной наценкой. Например, поставки норвежской рыбы в Россию сократились, их заменили Чили и Фарерские острова. При этом поставки рыбы из Норвегии в Чили выросли втрое. Аналогичная ситуация наблюдается с импортом овощей из Китая и фруктов из Эквадора.

За восемь лет продуктового эмбарго объем импорта молочной продукции удалось сократить всего на 20% вместо запланированных 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо запланированных 20%. Провальной ситуация оказалась с сокращением импорта овощей: предусматривалось, что к 2020 году их ввоз сократится на 70,3%, по факту вышло на 27%. Существенно удалось сократить только импорт мяса - на 65%, что всего на 2,8 п. п. меньше целевых показателей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7652 написал 07.12.2020 13:30
режим мерзкого Карлика провалил?
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