Россия провалила программу импортозамещения продуктов

Объявленный в 2014 году курс на импортозамещение основных продуктов питания, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций полностью провален, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование национального рейтингового агентства (НРА). По оценке аналитиков, большая часть продуктов по-прежнему ввозится из-за рубежа через поставщиков из третьих стран. При этом, по мнению аналитиков, зачастую речь идет о реэкспорте европейской продукции, но с существенной наценкой. Например, поставки норвежской рыбы в Россию сократились, их заменили Чили и Фарерские острова. При этом поставки рыбы из Норвегии в Чили выросли втрое. Аналогичная ситуация наблюдается с импортом овощей из Китая и фруктов из Эквадора.

За восемь лет продуктового эмбарго объем импорта молочной продукции удалось сократить всего на 20% вместо запланированных 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо запланированных 20%. Провальной ситуация оказалась с сокращением импорта овощей: предусматривалось, что к 2020 году их ввоз сократится на 70,3%, по факту вышло на 27%. Существенно удалось сократить только импорт мяса - на 65%, что всего на 2,8 п. п. меньше целевых показателей.