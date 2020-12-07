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Московский листок

"Важные истории": бывший зять Путина Шамалов стал миллиардером, купив акции "Сибура" всего за $100

Опубликовано 07.12.2020 в разделе комментариев 1

"Важные истории": бывший зять Путина Шамалов стал миллиардером, купив акции "Сибура" всего за $100

Бизнесмен Кирилл Шамалов, которого Bloomberg называет бывшим мужем предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой, сразу после их свадьбы в феврале 2013 года купил пакет 3,8% акций "Сибур" всего за сто долларов. Об этом говорится в расследовании "Важных историй" на основании предоставленной хакером переписки бизнесмена. Сам Шамалов оценивал стоимость "Сибура" на момент сделки в $10 млрд. Таким образом, он приобрел акции крупнейшей нефтехимической компании России в 3,8 млн раз дешевле рыночной стоимости.

Позже Шамалов на средства кредита Газпромбанка купил еще 17% акций "Сибура" у ее основного владельца Леонида Михельсона, став вторым акционером компании и самым молодым долларовым миллиардером страны. После развода с Тихоновой, Шамалов продал этот пакет обратно Михельсону. Сейчас его доля в компании, по данным Forbes, составляет 3,88%.

"Архив почты Кирилла Шамалова не оставляет сомнений как в том, что Тихонова — дочь президента России, так и в том, что в феврале 2013 года она вышла замуж за Шамалова. Об этом говорят их письма друг другу и фотографии со свадьбы, которые никогда и нигде раньше не публиковались", - пишет издание.

Из переписки Шамалова так же следует, что в 2012 году пара обустраивала дом в поселке Усово на Рублевке недалеко от президентской резиденции в Ново-Огареве. На это они потратили около девяти миллионов евро.

Кроме того, в октябре 2012 года бизнесмен через свою компанию в Монако приобрел замок во французском Биарицце за 4,5 миллиона евро. Этот особняк раньше принадлежал семье Геннадия Тимченко, давнего друга Владимира Путина и одного из главных экспортеров российской нефти. В 2013 году рядом с поместьем Шамалова приобрел виллу другой гражданин России — Артур Очеретный. Он — муж Людмилы Путиной, бывшей супруги президента России.

"В то время как зять президента России владел акциями офшорных компаний, открывал счета за границей, покупал недвижимость в стране НАТО, Владимир Путин запускал процесс «национализации элит» в России. В 2013 году, как раз в то время когда Шамалов и Тихонова вовсю занимались обустройством своего французского мини-замка, Путин внес в Госдуму законопроект о запрете для чиновников и руководителей госкомпаний открывать счета и хранить деньги за границей, а также владеть иностранными ценными бумагами. Запрет распространялся на жен и несовершеннолетних детей. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что его принятие необходимо для "обеспечения национальной безопасности", - отмечает издание.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Бедлам написал 07.12.2020 14:36
В этом,как раз и отличие,"российского капитализма",от его классических версий.К примеру,родственники "элитных чиновников",почему-то всегда первыми поспевают "на распродажи",где наиболее козырные акции,достаются им буквально "за копейки",а вот все остальные,на подобные "праздники жизни",никак не попадают,даже,при очень большом желании.Правда,на пресловутые "ваучеры",можно было бы,конечно и разгуляться,но,опять,же,ни время ни места "раздачи слонов",никому не разглашали,поэтому,за ваучер,один "добрый дядя",пообещал вначале-по две волги,но в реальности их стоимость равнялась,примерно-двум бутылкам водки,что даже для "абсолютных трезвенников",ничего не изменило.Зато,для членов российског "элитарного клуба",и их родственников,всегда,все двери открыты и можно запросто купить мерседес,по цене-самоката,а забугорную виллу,по цене-домика,на побережье ледовитого океана.
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