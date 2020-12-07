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Московский листок

Убийцу французского учителя с почестями похоронили в чеченском селе

Опубликовано 07.12.2020 в разделе комментариев 1

В селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, обезглавившего французского учителя Самюэля Патив пригороде Парижа. Как передает Telegram-канал Baza, тело террориста, который был застрелен при попытке задержания полицейскими, было доставлено из Франции 5 декабря. В церемонии прощания приняли участие около 200 человек. По данным издания, это были родные и близкие семьи Анзоровых. Окрестности населенного пункта патрулировали 65 полицейских, они пропускали в основном только жителей села.

Глава Шалажи Салман Магамадов в комментарии телеграмм-каналу "Подъём" заявил, то церемония похорон не была торжественной. По его словам, выставленные на въезде в село блокпосты связанны с антиковидными мерами.

"Распоряжение официальных лиц республики. Остальное – из области догадок и фантазий. До похорон уже сотрудники полиции стояли практически в каждом селе республики", - пояснил он.

Магамадов добавил, что на похоронах Анзорова было "в переделах ста человек". "Соседи и родственники у нас на похороны ходят. Это долг каждого. Родился этот мальчик в Москве, в Шалажи он первый раз покойником оказался. Надо было его выкинуть на свалку? Для всего исламского мира он герой. Во Франции и Европе «голубые» герои, а здесь нет. Похоронили его рядом с прадедушкой. У нас такой обычай: хоронят дома, а дом у чеченцев там, где могилы предков. Нормальные похороны были", - заявил он.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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"Для всего исламского мира он герой"
Sigmund F. написал 07.12.2020 14:56
чистой воды Статья 205.2 УК РФ
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