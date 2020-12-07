Доля России среди производителей оружия рухнула в два раза

Доля российских компаний на мировом рынке вооружений в 2019 году упала более чем в два раза - с 8,6% до 3,9%, следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В обновленный топ-25 мировых военно-промышленных лидеров вошли только две российские фирмы - "Алмаз-Антей" и "Объединенная судостроительная корпорация". Их доходы совокупно уменьшились на 634 млн долларов. "Объединенная авиастроительная корпорация", занимавшая годом ранее 17-е место в списке из него выбыла. Продажи военных самолетов ОАК в 2019 году рухнули на 1,3 млрд долларов, или 23%.

Между тем, согласно отчету SIPRI, общий объем продаж оружия в 2019 году увеличился на 8,5%, достигнув $361 млрд. Мировое лидерство по-прежнему удерживают США. На пять американских военно-промышленных корпораций - Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics приходится 61% всех мировых продаж. Китай занимает второе место с 16%, ещё 18% приходится на долю шести западноевропейских компаний.