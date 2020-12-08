Анатолий, Анатолий

Герой фильма Василия Шукшина, в его же исполнении, катил с супружницей на юга в советском, купейном вагоне. Помните этот забавный фильм? Стучали колеса, менялись попутчики, одним из них был профессор, собиратель народных оборотов. Зашла речь о кобыле. Профессора заинтересовало, какими словами можно взбодрить животное. Василий, не жмотясь, выложил, что имел. Прозвучало даже наеб... и многоточие.

2020-ый, декабрь. В потоке новостей отмечу две, вышедшие с небольшим промежутком. Их заметил не только я, зуб даю, их прочитал, услышал, пронюхал каждый бывший, советский человек. Первая - Анатолия поперли из "Роснано". Вторая - Анатолий снова при делах.

Кто такая "Роснано"? Ой, да какая разница. Рос означает расейская, а нано что-то мелкое, даже в микроскоп не видно. Может, из него шьют платье для королей. Так, фирма из серии "Рога и копыта". Но деньги там шебуршат совсем не маленькие, а вовсе наоборот.

Главное здесь - Анатолий. Вот кто голова. Вот у кого полушарие. Говорят, у каждого народа есть своя изюминка, своя извинительная слабость. Китайцы жрут рис, итальянцы торчат от оперных напевов, испанцам корриду подавай. Русские балдеют, когда их красиво наеб... и многоточие. Анатолий - непревзойденный мастер этого жанра. Он никогда не мелочится. Не опускается до отдельного человечка, не ищет убогий стул с брюликами. Он - обувщик всего народа. Этот умеет "обуть".

Будучи заядлым комсомольцем, Анатолий пообещал себе, что он пойдет другим путем. Похерит коммунизм. Помните определение, данное Ильичом? Коммунизм - это Советская власть плюс электрификация всей страны. Анатолий отодрал электрификацию от коммунизма. Да просто отодрал. Привычно пообещав, что ватты подешевеют, электростанции, столбы и провода бойко расхватали подельники.

Анатолий круче Гитлера. Тому не удалось, у Анатолия получилось. Он сам объявил об этом. Не встал на цыпочки, не влез на табуретку. С борта самолета, считай, с самого космоса заявил всему миру, что коммунизм задавлен. Ну, не прелесть ли? Анатолий смел, вообще не ссыт.

Красивое слово - ваучер. Произошло от американского вау, тамошние девахи выражают им свой восторг. Россиянцы пришли в восторг, когда в одночасье миллионы бумажных автомобилей обрушились им на голову. Только представте, две новенькие, блестяшие "Волги" на одно рыло. Начался лихорадочный обмен. Фабрики и заводы, рудники и угодья шустро менялись на красивые фантики. Ай да Анатолий.

Печально, когда человека лишают работы. Просыпается жалость. Вот куда он теперь? Чего уж сразу так? Наверное, можно было как-то по другому? Так можно подумать о любом. О любом, кроме Анатолия. Ни один россиянец, даже скорбный умишком, не усомнился в своем Анатолии. Его падение - это очередной взлет.

Что делает простой человек, лишивсись работы? Ищет другую. Идет на собеседование. Вопросы, ответы. Две темы затрагиваются всегда. Что делать и сколько плотят. Нет, сначала деньги. Что значит, получка не интересует? Тебя не интересует, жену твою интересует, знакомых твоих интересует. Что делать - потом.

"Анатолий" - сказал президент. "Президент" - сказал Анатолий. О чем говорить двум закадычным...дружбанам, двум облупленным...товарищам. "Планшет принес?" - шутканул президент. "Гы-гы" - подыграл Анатолий. О зарплате. Что может предложить президент Анатолю? Что может предложить ему Россия? Он давно уже все стырил. Спер не по одному разу. Он уже на свои шиши три таких России купить может. Но кто же у себя покупает? О работе. Учить Анатоля делать его работу? Это даже не смешно. "Анатолий" - сказал президент. "Президент" - сказал Анатолий.

"Дрисни что-нибудь для прессы," - сказал президент секретарю. Анатолий назначен специальным представителем президента Российской федерации по сязям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития - сообщила пресса. Ну, вот, простенько и со вкусом. Какие достижения, какое, нахрен, развитие? Можно было бы про зарплату в один рубль вклинить, не для себя, для Америки, забить Трампу баки. Рубль - он поскромнее доллара будет. Впрочем, это уже пурга.

Медноголовый кумир. Любимчик. Россия тебя обожает. Стесняясь, она выражает свою любовь в проклятьях, брани, ненормативной лексике. С волнением ждет твоих новых задумок. Ты ведь не разочаруешь нас, Анатолий, наеб..., не так ли?