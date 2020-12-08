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Московский листок

Тайна шамана Габышева: вылечился или затаился?

Опубликовано 08.12.2020 автором Игорь Олин в разделе комментариев 1

путин выборы царь кремль
Тайна шамана Габышева: вылечился или затаился?

По неподтверждённой информации журналиста-эмигранта Александра Сотника знаменитый якутский шаман Габышев на территории Российской Федерации является одной из самых охраняемых фигур. За ним установлено круглосуточное наблюдение, его контакты сведены к минимуму. Журналист утверждает, что у шамана спецслужбы отобрали бубен и оленьи рога, необходимые ему для отправления культа. Если так, то налицо факт грубейшего оскорбления чувств верующих. Всё равно, что лишить православного священника креста и кадила. Оленьи рога в якутской языческой традиции по значению сопоставимы с Бамианскими статуями Будды. Заговор молчания вокруг таких судьбоносных событий может таить серьёзные угрозы для страны в наступающем году.

 

Известно, что шаман Александр Габышев планировал достичь Москвы пешим ходом к лету 2021 года. Он намеревался разжечь костёр на Красной площади прямо перед стеной Кремля. По заветам жрецов шаман-воин должен был накормить костёр кумысом и конским волосом, стучать в кожаный бубен и совершать молитву. В результате сего обряда, обещал Габышев, обуреваемый демоном президент Путин подаст в отставку, и россияне станут свободными. Старт похода в марте 2019 года вызвал небывалый общественный резонанс. Путь Габышева освещали сотни СМИ и блогеров, затею обсуждали в северных юртах и столичных салонах, росло противостояние между сторонниками и противниками политики государства, пошла вверх кривая заболеваний на нервной почве.

 

Тогда же профессор МГИМО, доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей сообщил, что, по свидетельствам его осведомлённых источников, в Кремле с крайним раздражением и даже опасением встретили новость о сибирском мятеже представителя древней конфессии. Он рассказывал, что окружение президента напугано, что отданы безапелляционные распоряжения ни в коем случае не допустить шамана в Москву. Дальнейшие события в какой-то мере подтвердили предположения профессора. Чтобы остановить продвижение шамана-воина на дальних подступах, в контрнаступление были брошены весомые полицейские силы. Можно сказать, Якутия в плане безопасности оказалась оголена. ИA SakhaNews приводило данные о росте преступности в республике в первом полугодии 2019г. сразу на 16,5%. Конечно, когда шаман стремится устроить костёр на главной площади столицы, становится уже не до краж и убийств рядовых граждан.

 

Группу Габышева преследовали сотрудники ГИБДД, в августе у неё был конфискован автомобиль. Водитель, предоставивший ночлег участникам похода в Улан-Удэ, был отчислен из автобусной бригады, его самого избили, а автобус повредили неизвестные. В сентябре Управление ФСБ по Республике Саха (Якутия) возбудило против Александра Габышева уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности "в устной форме и неустановленном месте", он был объявлен в розыск. Вскоре его в Бурятии задержали, этапировали обратно в Якутск, где подвергли психиатрическому освидетельствованию. В декабре шаман объявил о возобновлении похода, но уже через два дня снова был задержан и оштрафован за неповиновение сотрудникам полиции. Наконец, в мае 2020 года отряд сотрудников ОМОН взял штурмом квартиру Габышева, шаман-воин был схвачен и направлен на принудительную госпитализацию в психоневрологическую больницу.

 

"Полёт над гнездом кукушки" продолжался более двух месяцев. В заключении медиков говорилось об идее шамана «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом». Суд состоялся в отсутствие заявленных свидетелей защиты, так как все они по пути к суду были задержаны полицией за нарушение режима самоизоляции. Пройдя курс лечения и покинув палату № 6, шаман-воин Александр Габышев неожиданно предстал перед всеми совершенно другим человеком. Будто он лет пять неотрывно смотрел Первый канал, НТВ и Рен-ТВ. Вот несколько его фраз из интервью газете "Якутск вечерний". На вопрос о том, что он хотел видеть Россию свободной: "Знаете, это были мои фантазии, можно сказать, сказки. Поэтому не стоит обращать на них внимания". На "Грубо обращались?" - "Нет, все было по закону". На "Вы смирились?" - "Это так, смирился. Понимаете, я верующий человек, крещеный, православный. Когда была жива жена, мы были воцерковленными людьми. Мной правила гордыня, она — смертный грех. Смирение во спасение — это дар Божий". То есть за два месяца в "психушке" шаман полностью изменил мировоззрение, освоил вековой набор духовных скреп и стал глубоко верующим православным. Вот что крест-то животворящий делает!

 

Казалось бы, самое время отстать от человека. Однако он уже несколько месяцев как в полной изоляции, с журналистами и то общался короткими фразами по телефону. Насторожило, что, говоря о нынешней мечте, он упомянул путешествие. Ведь это значит, упусти его из виду, он шасть - и на Красную площадь! Костёр, кумыс, конский волос... Мы проснёмся, а Путина нет.



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Всего комментариев к статье: 1
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Габышев написал 08.12.2020 00:06
Игорь Олин, будешь писать кляузы-дам в бубен.
С уважением, шоман Габышев
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