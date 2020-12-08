Петербург заглянул за грань катастрофы

Петербургу грозит полный локдаун, предупредил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург": "Выбор стоит между организацией семейного торжества и опасностью тяжело заболеть. Выбор очевиден. Иное — это пир во время чумы. Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна".

Губернатор напомнил, что дополнительные ограничения по коронавирусу предполагают, в частности, жесткие меры на время новогодних каникул, с 30 декабря по 3 января не будет работать общепит, с 30 декабря до 10 января приостанавливается работа музеев и театров.

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Губернатор, конечно, очень убедительно говорит, но как вышло, что именно Петербург вышел в "столицы" РФ по итогам эпидемии коронавируса? Именно город на Неве держит второе место в стране по смертности (3,86%) после Дагестана (5%), но в Дагестане существенно меньше населения, и в Питере второе место по смертности в России - без малого 6 тысяч. В Москве больше - 9,5 тысяч, но и населения в столице больше в 2,5 раза, так что смертность выходит в 2,5 раза меньше, чем в Питере. И по этому показателю Петербург обгоняет Подмосковье и Кубань, хотя уступает им по численности населения. Прничем существенно - в Московской области умерло в 2,5 раза меньше, а на Кубани почти в 10 раз!

Не пора ли начать говрить и об ответственности власти за сложившуюся ситуацию?

А то как-то получается, что вокруг губернатора скопилось 5 миллионов неразумного населения, которое он увещевает-увещевает, да все в пустую...

Но в начале пандемии власти Петербурга как раз много рассуждали о "шведском опыте" и карантинные меры в городе были куда либеральный, чем в Москве (где тоже почти всё провафлили) - то есть, считай, и вовсе их не было.

И почему в Ленинградской области всего 0,86% смертности, в 4 раза меньше, чем в городе?

Почему никто не проводит сравнительный анализ действий питерских властей с окрестными регионами? И вот только, когда ситуация действительно приобрела катастрофический характер, заметили - что-то не так...

А если всё не так? Если питерцев надо спасать не только от эпидемии, но и от начальства?

А.Б.