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Московский листок

Трамп заявил, что выборы "полностью сфальсифицированы"

Опубликовано 07.12.2020 в разделе комментариев 1

Трамп заявил, что выборы "полностью сфальсифицированы"

Всеобщие выборы в США прошли на уровне страны третьего мира, они были "полностью сфальсифицированы". Такое мнение высказал в понедельник американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Выборы были сфальсифицированы. Если вы посмотрите на разные штаты, выборы были полностью сфальсифицированы. Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает", — утверждал глава государства.

***

Ну, разница между страной тертьего мира и США есть - в стране третьего мира такие заявления делают проигравшие оппозиционные кандидаты, а не действущий президент.



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Всего комментариев к статье: 1
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поезжай, Трампушка, в Ростов!
товарищ генерал написал 08.12.2020 00:27
Поезжай. Пусть тебе вован слезки вытрет!
А потом обезжирит, как всех использованных прокладок.
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