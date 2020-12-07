Трамп заявил, что выборы "полностью сфальсифицированы"

Всеобщие выборы в США прошли на уровне страны третьего мира, они были "полностью сфальсифицированы". Такое мнение высказал в понедельник американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Выборы были сфальсифицированы. Если вы посмотрите на разные штаты, выборы были полностью сфальсифицированы. Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает", — утверждал глава государства.

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Ну, разница между страной тертьего мира и США есть - в стране третьего мира такие заявления делают проигравшие оппозиционные кандидаты, а не действущий президент.