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Московский листок

Борщ не украинский или русский, а советский

Опубликовано 08.12.2020 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев
Борщ не украинский или русский, а советский

Когда Украина и Россия устроили гибридную войну за борщ, то речь идет о том борще, который мы едим и знаем сегодня. А теперь представьте себе хотя бы - как жили украинские и русские крестьяне, которые составляли большую часть населения Российской империи, хотя бы 100 лет назад. Я уже не говорю про 150, когда они были крепостными.

Жили в полной нищете и не могли позволить себе тот роскошный набор продуктов, который нужен для приготовления борща. Я уже молчу о мясе или курице, поскольку почти половину календарного годы были православные посты. Поэтому обходились самым простым и недорогим набором продуктов. Да, и слово борщ происходит от названия растения борщевник, который клали в борщ и который растет как в России, так и на Украине.

Ну, а украинским борщ стал примерно тогда же, когда и гопак - танец мелкопоместного дворянства типа польки - когда замечательные советские хореографы создавали для только что родившихся народов национальные танцы. Рецептуру для национальных блюд, которые потом стали визитными карточками народов разрабатывали в соответствующих наркоматах.

Да, и тогда не было супермаркетов, где можно было купить паровую вырезку (разве что привезти для помещиков) и скот забивали раз в год. И хранили в виде солонины и сала. Вот отсюда и миф о том, что борщ надо затирать старым салом. Кстати, это характерно и для других народов. Тот же хамон - это изначально солонина, которую заготавливали впрок. Просто там более благоприятные условия для вяления мяса.

Ну, а сейчас дружбы народов нет, зато есть товарный знак и реклама, которые приносят огромные прибыли. Поэтому есть за что вести гибридные войны.

Да, слово "щи" произошло от старорусского "съти". Так называли любое питательное кушанье, преимущественно жидкое. А когда с принятием христианства на Руси появилась капуста, наконец, утвердились в том виде, в каком знаем их мы с вами, а именно – в виде капустной похлебки.



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