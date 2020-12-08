Самолет Судного дня пошел на запчасти

"Самолет Судного дня" Ил-80 доставили на аэродром Таганрог-Южный для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса. Однако начальник службы авиационной безопасности ТАНТК им. Бериева заявил, что при осмотре машины были найдены следы вскрытия грузового люка, из отсеков борта пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США. Так называли самолет, который должен был эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы ядерной войны. Воздушным командным пунктом в Советском Союзе стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского Ил-86.

«Говорить о 39 радиостанциях или радиоблоках нельзя. На борту самолета просто нет столько электроники», — сказал позже один из экспертов.

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И мы тут же вспомнили доктора Шпака в исполнении Этуша: "Три магнитофона импортных, куртки три замшевых..."

Впрочем, аналогичная история описана Резуном, изменником Родины, в романе "Освободитель", когда на случайно сгоревшем мотоцикле по ходу списания обнаружилось вооружения и военной техники на целый батальон. Причем история эта не выдуманная ни разу: то же самое рассказывал мне начальник тыла одного ДШБ на границе с солнечным Афганистаном во время гражданской войны в Таджикистане. Ему надо было списать каску, прохезанную кем-то из туземных бойцов. Он написал рапорт в том смысле, что "я нагнулся над краем пропасти, и с меня свалилась каска, в результате падения с высоты пришедшая в негодность". Начальник глянул - отлично! Только я вот защитные очки провафлил - пусть с него вместе с каской и очки свалились? Дописали. Особист глянул - отлично! Только у меня АК-47 пропал, сперли, суки! Пусть он заодно и автомат уронил? Дописали... В общем, на финал с бойца над пропастью "упали" штаны, сапоги, костюм ОЗК и много чего еще. В штабе посмотрели, посмеялись - и подписали.

Что же до "спиздинга" при танспортных, погрузочно-разгрузочных и наладочных работах - так это еще с давнихь советских времен, можно сказать, традиция народная. Ну говоря уже об "ответственном" хранении - ответственность-то на одних, а тырят совершенно другие, безответственные.

Поинтересуйтесь хоть, какой процент "Жигулей" приходил в разукомплектованном виде по пути от завода к автомагазинам.

К примеру, в такелажно-монтажных конторах стыренное при погрузке-разгрузке было, пожалуй, основным источником дохода работников, куда более значительным, чем зарплаты с премиями. Причем виртуозности достигали исключительной! К примеру, прибывает в Москву контейнер "Совкомфлот" из Одессы с барахлом для готоящейся иностранной выставки. Столичные специалисты стоят, слюни уже до пупа, ждут открытия "пещеры Али-Бабы. Вскрывают опечатанный контейнер, а там... пусто! Вообще пусто. Профессионалы из Одессы круче оказались.

Кстати, специалистов и профессионалов не беру в кавычки - профи и воры были одними и теми же людьми.

К примеру, надо германскому специалисту что-то достать с верзней полки склада. Вот уже бежит советский профессионал, тащит отличную импертную стремянку (естественно, стыренную на предыдущей выставке). Немец цокает языком, снимает свои отличнейшие катерпиллеры, чтобы не пачкать ценную лесенку, поднимается, берет что надо, спускается - нет ботинок!

Интересно, а чем борт Судного дня принципиально отличается от говнодавов германского спеца? Для профессионалов "спиздинга" - ничем!

Кстати, поинтересовались бы, сколько получают рядовые рабочие на ТАНТК. Совсем не много. Но, судя по 39 радиостанциям на одном борту - не слишком хорошо живут и руководящие сотрудники. Зато они отлично разбираются в электронике - знают, какие платы выдирать и тырить. И где продать знают, и кому...

Кстати, если б генералов с самолета Судного дня можно было продать, да хоть и на сало, их бы тоже тырили. А так не нужны никому.

А.Б.