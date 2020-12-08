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Московский листок

По выставке и за пределами

Опубликовано 08.12.2020 автором в разделе комментариев 1

#nonfiction
По выставке и за пределами
Вообще-то обычно я хожу на ММКВЯ, что на ВДНХ, это мне как-то территориально ближе, а сегодня вот решил сходить на non/fictio№. Там, говорят, интеллектуальней.
 
Ну, что сказать… Пропаганды действительно меньше, хотя и тут попадается. Одна «Комсомольская правда» чего стоит – Сталин, ВЧК, Крым… Хотя не очень понятно, как это издательство туда вообще затесалось.
 
Зато много хороших переводных книг – и детских и взрослых. Конкретно рекламировать никого не хочу, но попадаются. Хотя книги таких авторов как, скажем, Карл Густав Юнг и его современников, трудно назвать бестселлерами и новинками. Только не подумайте, я против психоанализа ничего не имею, и даже наоборот снял на эту тему кучу программ. Это я в смысле лучше поздно, чем никогда.
 
А вот насчет изданий, которые попали в короткие и длинные списки научпопа 2019 у меня, честно говоря, сомнения. Потому что топовых, скажем так, ученых по многим представленным областям я в своих программах («Homo sapiens»- https://youtu.be/It-8BI30Ae0 и др.) снимал и вообще знаком, но в списках не они. Но это мое сугубо личное мнение. Хотя и в области кино и вообще искусства тоже попалось несколько абсолютно неизвестных товарищей, написавших целые тома, типа, как снимать и т.п. Как будто они как минимум Эйзенштейн или там Дюрер. Молодым всегда у нас дорога?..
 
Зато вполне себе немолодой автор Э.Лимонов порадовал романом «Будет ласковый дождь». Красивое название, не поспоришь! Надо думать, на подходе «451 градус по Фаренгейту».
 
Вот такие картинки с выставки. А совсем рядышком, это где стены древнего Кремля, сплошной праздник а ля Ковент-Гарден: елки, гирлянды, карусели… И китайские товарищи, занимающиеся своей национальной гимнастикой прямо у собора Василия Блаженного. Вот такое взаимопроникновение культур.
А вот к Ленину не пускают, видимо, отдыхает. Зато у Сталина и подельников как всегда свежие цветочки. Ребята в авторитете.


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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Плешивый вареник написал 08.12.2020 10:54
Говорите &#171;Комсомольская правда&#187; участвовала? Видимо организаторы выставки решили сэкономить на туалетной бумаге...
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