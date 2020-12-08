Петербургские рестораны взбунтовались против ограничений

Рестораторы Санкт-Петербурга создали "Карту сопротивления", на которой указаны бары, кафе и рестораны, отказавшиеся выполнять требования властей об ограничении работы в новогодние праздники из-за коронавируса, сообщает РБК. К проекту уже присоединилось около 200 заведений.

"Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются", - говорится в описании карты. Один из инициаторов проекта, предприниматель Александр Коновалов рассказал изданию, что санкции Роспотребнадзора будут для баров менее болезненны, чем полный запрет работы. "Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются", - отметил он.

По словам Коновалова, рестораторы готовы к санкция Роспотребнадзора. "Какие бы санкции ни были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна. За корпоративы и банкеты в конце декабря — начале января люди платили деньги еще в сентябре, все даты расписаны, многие рестораны [работают] только ради новогодних дней. Эти полученные деньги уже потрачены в сентябре и октябре на аренду, на прошлые убытки, на зарплаты. Сейчас, соответственно, звонят заказчики и требуют деньги. Как ресторанам вернуть деньги за десять банкетов, например?", - рассказал он.

"Мы выбрали открыто работать и понимаем, что мы нарушаем постановление и смирились с возможными наказаниями. Сейчас речь идет не о заработке, а о выживании и помощи персоналу. Другого пути для нас нет", - пояснили изданию ситуацию в сети баров "Лаборатория 31".

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили изданию, что власти пытаются помочь заведениям общепита, однако продолжение работы кафе и ресторанов несет угрозу посетителям и их сотрудникам. Нарушителей правил ждут санкции, добавили власти.