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Московский листок

Бастрыкин заявил о росте коррупционных преступлений на 4% в 2020 году

Опубликовано 08.12.2020 в разделе комментариев 4

Бастрыкин заявил о росте коррупционных преступлений на 4% в 2020 году

Более 2,3 млрд рублей удалось возместить в бюджет государства по коррупционным преступлениям в текущем году, заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. "В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей", - цитирует Бастрыкина "РИА Новости".

По его словам, с 2011 года потерпевшим от коррупции гражданам и государству возместили почти 34 млрд рублей.

Он также отметил, что с начала 2020 года Следственный комитет возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции, что на четыре процента больше, чем годом ранее. По словам Бастрыкина, с 2011 года до суда дошло более 90 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
Жлтжлтдодттддт написал 08.12.2020 13:45
Дурилка пригожинская, так ты хочешь, чтоб общественные организации взяли на себя функции государства?? - и оперативно-следственные и судебно-компенсационные, да?
да не вопрос, ток клич киньте, типо, "Желающие подменить службу собственной безопасности могут смело нАчать разоблачать оборотней в погонах - во всех закутках государевой псарни".
все фонари на всех центральных улицах получат массовые украшения
...от тока, а хто те потом денюжку плотить будет, а...
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это как же так
Рафик Кулиев написал 08.12.2020 13:40
Ведь все сидели по домам.
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(без названия)
ivansedin902@gmail.com написал 08.12.2020 13:30
"Следственный комитет возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции, что на четыре процента больше, чем годом ранее. По словам Бастрыкина, с 2011 года до суда дошло более 90 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям." Вот те раз!
А плебс уверен что борец с коррупцией это конферансье и балалаеШник Навальный
который до суда ни одного дела не довел, никому ничего НЕ компенсировал, а только
"разоблачает" коррупционеров и на хлеб с маслом и "штабы" И миллионы зелени имеет.
Старухи нашего ЖЭКа тоже, как Навальный, коррупцию клянут, "разоблачают" и ВСЯ РАДОСТЬ
когда на помойке просрочку найдут. А вот с "фондом по борьбе с коррупцией"
не получается.
Пролетают как фанэРа над Парижью.
Усыновила старуха Меркель Навального теперь наплачется когда Навальный займется любимым делом в Ермании.
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(без названия)
Блилдтлбилбил написал 08.12.2020 12:51
...ох, растут аппетиты псов государевых...
...да и поголовье ихнее тож...
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