Бастрыкин заявил о росте коррупционных преступлений на 4% в 2020 году

Более 2,3 млрд рублей удалось возместить в бюджет государства по коррупционным преступлениям в текущем году, заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. "В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей", - цитирует Бастрыкина "РИА Новости".

По его словам, с 2011 года потерпевшим от коррупции гражданам и государству возместили почти 34 млрд рублей.

Он также отметил, что с начала 2020 года Следственный комитет возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции, что на четыре процента больше, чем годом ранее. По словам Бастрыкина, с 2011 года до суда дошло более 90 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям.