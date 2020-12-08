Бастрыкин заявил о росте коррупционных преступлений на 4% в 2020 году

Более 2,3 млрд рублей удалось возместить в бюджет государства по коррупционным преступлениям в текущем году, заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. "В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей", - цитирует Бастрыкина "РИА Новости".
По его словам, с 2011 года потерпевшим от коррупции гражданам и государству возместили почти 34 млрд рублей.
Он также отметил, что с начала 2020 года Следственный комитет возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции, что на четыре процента больше, чем годом ранее. По словам Бастрыкина, с 2011 года до суда дошло более 90 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям.
|
|
Жлтжлтдодттддт написал 08.12.2020 13:45
да не вопрос, ток клич киньте, типо, "Желающие подменить службу собственной безопасности могут смело нАчать разоблачать оборотней в погонах - во всех закутках государевой псарни".
все фонари на всех центральных улицах получат массовые украшения
...от тока, а хто те потом денюжку плотить будет, а...
Рафик Кулиев написал 08.12.2020 13:40
ivansedin902@gmail.com написал 08.12.2020 13:30
А плебс уверен что борец с коррупцией это конферансье и балалаеШник Навальный
который до суда ни одного дела не довел, никому ничего НЕ компенсировал, а только
"разоблачает" коррупционеров и на хлеб с маслом и "штабы" И миллионы зелени имеет.
Старухи нашего ЖЭКа тоже, как Навальный, коррупцию клянут, "разоблачают" и ВСЯ РАДОСТЬ
когда на помойке просрочку найдут. А вот с "фондом по борьбе с коррупцией"
не получается.
Пролетают как фанэРа над Парижью.
Усыновила старуха Меркель Навального теперь наплачется когда Навальный займется любимым делом в Ермании.
Блилдтлбилбил написал 08.12.2020 12:51
...да и поголовье ихнее тож...