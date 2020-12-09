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Московский листок

Почему-то люди не хотят на Новый год оказаться на улице

Опубликовано 09.12.2020 автором Е. Сидоренкова в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Почему-то люди не хотят на Новый год оказаться на улице

7 декабря жители грайвороновских общежитий собрались на приём в управу. Жители нескольких домов получили уведомления о выселении, поэтому встреча с представителями власти была необходима. При поддержке прессы, депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, Движения Общежитий Москвы и московских коммунистов (ОКП-Рабочий Компас, РКРП, Рабочий Контроль, РМП-Москва) жители направились на приём.

Как ни странно, управа не спешила принять встревоженных жильцов. Группу в несколько десятков человек (а некоторые жители были с детьми) решили оставить на морозной улице в ожидании результатов, но никого из пришедших такое предложение не устроило. Все благополучно зашли в Управу, правда, далее турникетов, всё-равно, никого не пропустили. Сотрудники Управы массово собрались у турникетов, объясняя жильцам, что выселять их никто не собирается, и они вообще не в курсе об уведомлениях о выселении! «Жилищник района Текстильщики», который занимается хозяйственно-административными делами округа, видимо, проявляет собственную инициативу по выселению жильцов, под креативной шапкой уведомления «О проведении инвентаризации жилого фонда бывшего общежития».

На приём к главе управы Елене Валентиновне Петушковой отправились депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и представитель от жителей Екатерина.

Жители около часа под присмотром полиции находились на малой площадке перед турникетами, так как представители Управы отказались предоставить им холл для ожидания. Жители давали прессе интервью, показывали уведомления о выселении, в которые не верит Управа, о своих многочисленных обращениях, которые остаются без результата.

Так же рассказывали и о массовых выселениях из общежитий по другим московским адресам — ближайшее из них ожидается уже в среду, 9 декабря, для московских строителей с Аминьевского шоссе 11.

О выселении многодетной семьи Наталии Дубровиной, которое происходило часами ранее на улице Кухмистерова 18, и которое благодаря вмешательству прессы, московской общественности и депутату Мосгордумы Сергею Митрохину удалось остановить.

Жители скандировали сотрудникам Управы, скрывшимся от них на верхних этажах — «Мы очень вас ждём!», «Выходите!», «Власть, иди к народу!», но власть не шла, Управа молчала. Все ожидали возвращения Сергея Митрохина.

Через час жительница Екатерина и Сергей Митрохин вернулись с приёма главы Управы. Сергей Сергеевич рассказал грайвороновцам, что Елена Валентиновна выйти к ним так и не согласилась, что по её представлению у жильцов дома — всё хорошо, что она вместе со своими замами также в недоумении от писем Жилищника о выселении и пригласила всех, кто такие письма получил, приходить к ней на приём. Также по инициативе Митрохина была достигнута договорённость, что Управа обратится к Префектуре для направления письма в Росимущество для решения ряда вопросов — о передаче домов на баланс города, сроках расселения жителей аварийных общежитий.

Напоминаем, что жители грайвороновских общаг, бывшие работники Мосжиркомбината, прожили в доме по несколько десятков лет, с 1997 года их дома признаны аварийными, на их дома фактически наступают новостройки ПИКа, но сами жители по-прежнему остаются ни с чем, более того, им то угрожают выселением, то Росимущество по суду заселяет в аварийное жильё Мосжиркомбината своих сотрудников, а осенью 2020-го жители всех трёх общежитий и получили те самые уведомления о выселении.

Встреча с главой управы Текстильщики, всё-таки, состоялась. Жители согласились подождать около месяца результатов обращения в Росимущество, но отступать им некуда, на улицу по чьей-то прихоти они идти не собираются.



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