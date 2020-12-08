Кремль назвал чушью слухи о болезни Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью появившиеся в последнее время утверждения о болезни Владимира Путина. "Что касается здоровья – ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили", - цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этих слухов. "Собственно, компиляция разных слухов. Я еще раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше", - уточнил Песков.

Ранее британский таблоид The Sun опубликовал материал, в котором говорилось о том, что президент РФ Владимир Путин серьезно болен, в связи с чем намерен в скором времени покинуть занимаемый пост. Согласно данным издания, отставка 68-летнего главы Кремля запланирована на начало 2021 года. По словам газеты, наблюдатели обратили внимание на некоторые симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что у Путина болезнь Паркинсона.