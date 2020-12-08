Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кремль назвал чушью слухи о болезни Путина

Опубликовано 08.12.2020 в разделе комментариев 0

Кремль назвал чушью слухи о болезни Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной чушью появившиеся в последнее время утверждения о болезни Владимира Путина. "Что касается здоровья – ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили", - цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этих слухов. "Собственно, компиляция разных слухов. Я еще раз повторяю, мы знаем, кто этим занимается. И, более того, мы знаем, что это будет продолжаться и дальше", - уточнил Песков.

Ранее британский таблоид The Sun опубликовал материал, в котором говорилось о том, что президент РФ Владимир Путин серьезно болен, в связи с чем намерен в скором времени покинуть занимаемый пост. Согласно данным издания, отставка 68-летнего главы Кремля запланирована на начало 2021 года. По словам газеты, наблюдатели обратили внимание на некоторые симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что у Путина болезнь Паркинсона.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Убийцу французского учителя с почестями похоронили в чеченском селе
Убийцу французского учителя с почестями похоронили...
07.12.2020
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
06.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кремль назвал чушью слухи о болезни Путина (0)
Бастрыкин заявил о росте коррупционных преступлений на 4% в 2020 году (5)
Петербургские рестораны взбунтовались против ограничений (8)
По выставке и за пределами (4)
Самолет Судного дня пошел на запчасти (7)
Тайна шамана Габышева: вылечился или затаился? (9)
Борщ не украинский или русский, а советский (5)
Анатолий, Анатолий (15)
Петербург заглянул за грань катастрофы (19)
Трамп заявил, что выборы "полностью сфальсифицированы" (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как флот США угрожает мировому судоходству
Михаил Делягин Михаил Делягин: Преступно и бесчеловечно: почему в России будут проблемы с экономическим ростом
Михаил Делягин Михаил Делягин: Беседа с Е.Ю.Спицыным. Ельцин, Гайдар, Чубайс. ГКЧП. Как это было?
Дарья Митина Дарья Митина: Наградное
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как правильно подписываться на эксклюзив и на книгу о Солженицыне
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss