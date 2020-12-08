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Московский листок

Депутаты разрешили полицейским вскрывать машины и стрелять на поражение при любой угрозе

Опубликовано 08.12.2020 в разделе комментариев 0

Депутаты разрешили полицейским вскрывать машины и стрелять на поражение при любой угрозе

Депутаты Госдумы на заседании во вторник приняли в первом чтении внесенные правительством поправки в закон "О полиции", существенно расширяющие полномочия полицейских.

Согласно законопроекту, силовики получат право вскрывать автомобили без присутствия владельца для спасения жизни граждан или для предотвращения преступления. Автомобилиста, чью машину вскрыли в его отсутствие, полицейские должны будут известить об этом в течение суток с момента вскрытия.

При этом сотрудники полиции освобождаются от ответственности "за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если данная мера применялась по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами".

Кроме того, стражи порядка получат право оцеплять или блокировать не только отдельные дома и участки местности, но и целые территории. В границах оцепления они смогут проводить личный досмотр и досматривать транспортные средства.

Документ также разрешает полицейским "применить огнестрельное оружие" против гражданина, если тот не только приблизится к полицейскому или коснется его оружия, но и совершит "иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

 



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