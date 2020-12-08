Желающим привиться от коронавируса придется не пить 56 суток

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые планируют сделать прививку от коронавируса, отказаться от спиртного минимум за две недели до вакцинации и еще 42 дня после первой инъекции. "Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция - не надо пить алкоголь. Если мы заботимся о здоровье и для нас ничего не стоит - надо отказаться от алкоголя. Как минимум две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции - это формирование иммунитета, и нужно поберечься", - заявила глава ведомства Анна Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По ее словам, вакцина от COVID-19 даёт иммунитет минимум на полгода, а уже переболевшие обычно второй раз не болеют.

Главный санитарный врач также посоветовала россиянам воздержаться от курения, поскольку дым сильно раздражает легкие, оказывая негативное влияние на иммунную систему и состояние организма в целом.