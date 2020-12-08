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Московский листок

Желающим привиться от коронавируса придется не пить 56 суток

Опубликовано 08.12.2020 в разделе комментариев 4

Желающим привиться от коронавируса придется не пить 56 суток

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые планируют сделать прививку от коронавируса, отказаться от спиртного минимум за две недели до вакцинации и еще 42 дня после первой инъекции. "Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция - не надо пить алкоголь. Если мы заботимся о здоровье и для нас ничего не стоит - надо отказаться от алкоголя. Как минимум две недели до иммунизации надо прекратить прием алкоголя. 42 дня от первой инъекции - это формирование иммунитета, и нужно поберечься", - заявила глава ведомства Анна Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По ее словам, вакцина от COVID-19 даёт иммунитет минимум на полгода, а уже переболевшие обычно второй раз не болеют.

Главный санитарный врач также посоветовала россиянам воздержаться от курения, поскольку дым сильно раздражает легкие, оказывая негативное влияние на иммунную систему и состояние организма в целом.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Народ откликнулся.
Толстый написал 08.12.2020 21:42
В РФ более 200 тыс. магазинов торгуют водярой-официально и порядка 80 тыс.по "черному". В этом году население закупило порядка 1,7 млн.штук аппаратов самогоноварения. Хотя бомжики по -прежнему бухают бояр из "аптек".
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(без названия)
Дед Матвей написал 08.12.2020 20:57
Дык те, кто будет прививаться и так не пьют, не курят, постоянно глотают усякие лекарства и обивают пороги поликлиник и больниц. Пущай вакцинируются. Можа на месяц проживут дольше, чем Творец отпустил.
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Хорошо хоть не запрещают все эти 8 недель думать о
Х.Насредин написал 08.12.2020 20:42
желтой обезьяне. А то лечение не подействует.
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(без названия)
><> написал 08.12.2020 20:39
это надо быть верблюдом чтобы столько не пить
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