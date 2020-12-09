Короткой строкой о буднях "пещеры"

Становится очевидным, что конформизм граждан, проявившийся при недельном голосовании на пеньках за конституционную поправку с обнулением сроков действующего президента, начал серьёзно аукаться. Общество тогда переступило последнюю черту, за которой стало стремительно утрачивать всякие признаки цивилизованности. Собственно, путь к варварству был открыт ещё расстрелом Верховного Совета в октябре 1993 года. Тогда Россия ворвалась в капитализм, мечтая о благоденствии западного уровня. Но, подобно неумелому экипажу на бобслейной трассе, перевернулась и помчалась вниз, накрывшись бобом, словно медным тазом, - в первобытную дикость. Уже несколько лет аналитики сравнивают ситуацию в стране с феодализмом и средневековьем, но, кажется, этот этап преодолён. Вместо холодного и неуютного замка теперь ещё более мрачная пещера, где вокруг какие-то покрытые шерстью свирепые существа размахивают дубинками, издавая нечленораздельные угрожающие звуки.

Парадокс: чем больше полномочий власть предоставляет силовикам, тем меньше уверенность граждан в безопасности. Некоторые вполне законопослушные люди настолько опасаются представителей правопорядка, что считают их главной угрозой своему имуществу либо здоровью. Однако правительство и депутаты Государственной Думы продолжают расширять полномочия полицейских. На сей раз они предложили снять с них обязанность представляться при задержании, разрешить вскрывать автомобили и не нести ответственность за повреждения, а также применять огнестрельное оружие за совершение гражданином неких "иных действий", дающих основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции. Причём показательны новости, буквально идущие рядом.

Так, московский полицейский выстрелил из травматического оружия в ногу 13-летней девочки. Он был пьян, пытался, по словам школьницы, до неё домогаться, а прибывший наряд даже не стал его задерживать. Только после огласки происшествия на следующий день и наличия изобличающего видео сотрудник ППС был уволен и отправлен под домашний арест. А суд в Петербурге приговорил к условным срокам оперативников угрозыска из отдела № 75, которые подбрасывали случайным прохожим наркотики, после чего их задерживали, били и вымогали деньги. Вот вам и все "иные действия"! Но защитой жертв произвола "единороссы" заниматься не собираются, наоборот, они подсуетились с очередной инициативой - предложили скрывать личные данные или сведения об имуществе силовиков, прокуроров, судей и их близких, сотрудников ФСИН, ФСБ и СВР, нацгвардейцев.

Во время субботней прогулки по Санкт-Петербургу был арестован 60-летний профессор, доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей, недавно объявивший о создании национального движения "Перемен". Поначалу ему вменили в вину нарушение масочного режима, но впоследствии составили протокол о проведении несанкционированного собрания. Приведу цитату информагентства, исправив неточность редакции в расстановке кавычек: "Суд" посчитал, мероприятие могло повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной безопасности, в том числе нарушение функционирования объекта жизнеобеспечения, создание помехи движения пешеходов и доступа к объекту транспортной инфраструктуры. "Суд" вынес наказание Соловью в виде 10 суток ареста. Как кто-то заметил: "10 суток за селфи". Что тут комментировать? Такое с профессорами, интеллигентами и интеллектуалами, может происходить только в пещере.

Администрация президента и партия власти разработали законопроект, согласно которому иностранными агентами могут быть объявлены физические лица и общественные объединения без образования юридического лица. В отношении так называемых "иноагентов" ужесточаются санкции. Между тем лидеры наших патриотов не всегда смотрят букой из своей пещеры. The Insider установил, что дочь замглавы путинской администрации С.Кириенко, работающая в Агентстве стратегических инициатив на зарплате в 2,3 млн рублей в год, имеет гражданство Франции. "Важные истории" опубликовали расследование о бывшем зяте Путина Шамалове. Из оказавшихся в распоряжении издания документов выяснилось, что родственники президента занимались обустройством «мини-замка» во французском Биаррице, Шамалов владел акциями офшорных компаний, покупал недвижимость в стране НАТО.

Так что совсем не удивительно прочитать, что в Москве покончил с собой 101-летний ветеран Великой Отечественной войны. Это новое поколение, которое ничего на свете, кроме обещаний Путина и "Единой России" не слышало, ничего, кроме окружающего чиновничьего хамства и ханжества, государственного произвола не видело, может считать, что мир естественным образом так подло и несправедливо устроен. Но ветераны всё помнят. Они жили и надеялись в послевоенную разруху и кукурузную эпопею, в застой и перестройку, даже в годы полупьяного ельцинского безумия ждали чего-то светлого. Похоже, больше ждать нечего. Безысходность. Смеркалось. В пещере наступила полная темнота.