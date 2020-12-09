Умер последний маршал

Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников умер в возрасте 78 лет. Шапошников был министром обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года. Причиной смерти экс-министра стал коронавирус. 25 ноября врачи диагностировали Шапошникову COVID-19 и пневмонию. Он был госпитализирован и подключен в ИВЛ. 5 декабря его состояние резко ухудшилось.

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Кажется, Шапошников был и последним живым маршалом в нашей стране. Больше нету.

Сложная роль у него была, фактически закрыл проект Советской армии - частью как министр обороны, частью как главком вооруженных сил СНГ. После него уже начали официально воевать промеж собой армяне с азербайджанцами, и понеслась... Но он лично навряд ли был в этом виноват.

78 лет не возраст для военачальника, конечно. Маршал Соколов, кстати, тоже бывший министр обороны СССР, встрелил свой 100-летний юбилей в рабочем кабинете в Министерстве обороны. Последний маршал Советского союза Язов умер в 96 лет. И если бы не эпидемия...

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Ну и тема коронавируса, конечно.

Кто там говорит, что коронавирус "не опасней гриппа"? В прошлом году от гриппа умерло 700 человек, а в нынешнем 43 тысячи, и год еще не закончился.

Вспомните, кто из ваших близких или знакомых умер от гриппа? А от коронавируса?

Сколько известных людей в прошлом гогду умерло от гриппа? А в нынешем от коронавируса ведь каждый день умирает кто-нибудь знаменитый, а то и не один. Неужели и это все фальсификации и происки рептилоидов?

А.Б.