Умер последний маршал

Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников умер в возрасте 78 лет. Шапошников был министром обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года. Причиной смерти экс-министра стал коронавирус. 25 ноября врачи диагностировали Шапошникову COVID-19 и пневмонию. Он был госпитализирован и подключен в ИВЛ. 5 декабря его состояние резко ухудшилось.
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Кажется, Шапошников был и последним живым маршалом в нашей стране. Больше нету.
Сложная роль у него была, фактически закрыл проект Советской армии - частью как министр обороны, частью как главком вооруженных сил СНГ. После него уже начали официально воевать промеж собой армяне с азербайджанцами, и понеслась... Но он лично навряд ли был в этом виноват.
78 лет не возраст для военачальника, конечно. Маршал Соколов, кстати, тоже бывший министр обороны СССР, встрелил свой 100-летний юбилей в рабочем кабинете в Министерстве обороны. Последний маршал Советского союза Язов умер в 96 лет. И если бы не эпидемия...
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Ну и тема коронавируса, конечно.
Кто там говорит, что коронавирус "не опасней гриппа"? В прошлом году от гриппа умерло 700 человек, а в нынешнем 43 тысячи, и год еще не закончился.
Вспомните, кто из ваших близких или знакомых умер от гриппа? А от коронавируса?
Сколько известных людей в прошлом гогду умерло от гриппа? А в нынешем от коронавируса ведь каждый день умирает кто-нибудь знаменитый, а то и не один. Неужели и это все фальсификации и происки рептилоидов?
А.Б.
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Умер еще один армейский иуда. написал 09.12.2020 03:46
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"13 июля 1990 года Шапошников Е.И. стал Главнокомандующим ВВС - заместителем Министра обороны СССР. В 1990-1991 годах являлся членом ЦК КПСС.
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Во время событий 19-21 августа 1991 года предложил министру обороны СССР Язову вывести войска из Москвы и разогнать ГКЧП.
23 августа 1991 года, после провала ГКЧП, президент Горбачев подписал указ о назначении Шапошникова министром обороны СССР.
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Вышел из КПСС и способствовал департизации ВС СССР.
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Признал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР сразу же после его подписания.
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В январе 1992 года на Всеармейском офицерском собрании (не имевшем никаких властных полномочий), проходившем в Государственном Кремлевском дворце, в присутствии более четырех тысяч офицеров был обвинен в предательстве интересов военных.
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В начале октября 1993 года вошел в состав военной группы штаба сторонников Б. Н. Ельцина (руководитель К. И. Кобец). Участвовал в координации действий силовых структур по силовому разгону Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации."
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Г-н Баранов, в 1922 г. большевики отказались от выполнения 12 пункта программы РСДРП, который требовал "Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа".
Главный комиссар Красной армии Смилга И.Т. заявил, что регулярная Красная армия должна быть орудием диктатуры пролетариата в крестьянской России.
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Карьера предателя интересов народа маршала Шапошникова есть подтверждение того, что регулярная армия не может быть орудием диктатуры пролетариата.
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Вы еще будете спорить, г-н Баранов, секретарь ЦК ОКП?
Или хотите, чтобы однажды в Вашем кабинете разорвался вакуумный снаряд, выпущенный по приказу какого-нибудь армейского иуды?
Короноскептик написал 09.12.2020 03:34
любитель истории написал 09.12.2020 03:18
Дед Матвей написал 09.12.2020 02:39
Киса написал 09.12.2020 02:28