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Московский листок

Михаил Делягин: "Сейчас в российском бюджете без движения лежит 15,2 трлн рублей"

Опубликовано 09.12.2020 в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
Михаил Делягин: "Сейчас в российском бюджете без движения лежит 15,2 трлн рублей"

Расходы России на преодоление последствий пандемии коронавируса в 2020 году отстали от ведущих стран мира. При этом власти не планируют в 2021-2023 годах масштабной поддержки экономического роста. 

Экономисты Альфа-Банка привели собственный прогноз экономического роста в России в 2021 году. В отличие от Минэкономразвития (3,3%), эксперты оценивают его в 2,5%. 

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, что у правительства в России зашкаливают запасы денег, но делиться ими власти не хотят. 

«Государство считает, что не бюджет существует для общества, для людей, а люди существуют в качестве придатка к бюджету. Это глубоко порочная, либеральная, абсолютно бухгалтерская позиция, она абсолютно бесчеловечна, но это фундаментальная позиция российской государственности. Когда Дмитрий Медведев в бытность президентом рассказывал крымским пенсионерам, что денег нет, в федеральном бюджете без движения валялось 7,3 трлн рублей», - говорит он. 

По словам экономиста, сейчас в российском бюджете без движения лежит 15,2 трлн рублей. «При этом федеральный бюджет еще и берет займы, чтобы их потом заморозить в бюджете, но не давать людям ни при каких обстоятельствах», - отмечает Делягин.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
счетовод написал 09.12.2020 03:53
"Расходы России на преодоление последствий пандемии коронавируса в 2020 году отстали от ведущих стран мира. При этом власти не планируют в 2021-2023 годах масштабной поддержки экономического роста". А с каких это пор РФ, начиная с 1991 года, входит в когорту ведущих стран мира? Вы о чем г-н Делягин? Ну, имеет Россия несколько сотен ядерных боеголовок, а также средства их доставки, и что? Ядерный чемоданчик уже не принадлежит лично Путину и его окружению, как это было во времена Сталина, Хрущева и Брежнева. Михаила меченного в расчет не берем, так как он, в свою бытность генсеком, уже был мальчиком на побегушках у Запада. Матфей верно подметил: "Где богатство твое, там и сердце твое". Вот и весь сказ про белого бычка. А Вы говорите - 15,2 триллиона рублей. Они ведь не принадлежат русскому народу, а только числятся за его душой, как и все недра, земля, воды и леса, расположенные в границах РФ.Да-с!
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