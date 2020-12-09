Михаил Делягин: "Сейчас в российском бюджете без движения лежит 15,2 трлн рублей"

Расходы России на преодоление последствий пандемии коронавируса в 2020 году отстали от ведущих стран мира. При этом власти не планируют в 2021-2023 годах масштабной поддержки экономического роста.

Экономисты Альфа-Банка привели собственный прогноз экономического роста в России в 2021 году. В отличие от Минэкономразвития (3,3%), эксперты оценивают его в 2,5%.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, что у правительства в России зашкаливают запасы денег, но делиться ими власти не хотят.

«Государство считает, что не бюджет существует для общества, для людей, а люди существуют в качестве придатка к бюджету. Это глубоко порочная, либеральная, абсолютно бухгалтерская позиция, она абсолютно бесчеловечна, но это фундаментальная позиция российской государственности. Когда Дмитрий Медведев в бытность президентом рассказывал крымским пенсионерам, что денег нет, в федеральном бюджете без движения валялось 7,3 трлн рублей», - говорит он.

По словам экономиста, сейчас в российском бюджете без движения лежит 15,2 трлн рублей. «При этом федеральный бюджет еще и берет займы, чтобы их потом заморозить в бюджете, но не давать людям ни при каких обстоятельствах», - отмечает Делягин.