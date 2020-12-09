Губернатор, мэр... и дороги

В Приморье прививочные пункты развернуться в местах с массовым пребыванием людей. Такое поручение дал губернатор края Олег Кожемяко по информации правительства Приморского края. На сегодняшний день от гриппа привито 75,4% жителей Приморья. Однако в Находке, Шкотовском, Лазовском, Яковлевском районах, Дальнегорском городском округе этот процент ниже общекраевого и не достиг 70%. Глава края поручил главам муниципалитетов усилить вакцинацию населения, чтобы не допустить вспышек гриппа. Олег Кожемяко также отметил, что прививочные пункты можно разместить в торговых центрах, домах культуры там, где тепло и удобно самим людям.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в очередной раз обратил внимание на необходимость усилить работу административных комиссий по пресечению нарушений санитарных требований, такая информация опубликована на сайте правительства Приморского края. Глава края отметил, что необходимо продолжать следить за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей, особенно перед празднованием Нового года. «Если не соблюдаются эпидтребования, значит нужно приостанавливать деятельность предприятий-нарушителей. Пока наблюдаем рост заболеваемости», подчеркнул Олег Кожемяко.

Губернатор Кожемяко в очередной раз издал два взаимоисключающих друг друга, противоречащих друг другу распоряжения. Создается впечатление, что Приморьем управляет не совсем адекватный человек, которому очень хочется задать вопрос: «Дядя Олег, ты дурак?!

А пока приморский губернатор упражняется в глупости, столица Дальнего Востока – Владивосток продолжает страдать от льда и снега на дорогах и тротуарах, которые убирать, по всей видимости, некому, и никто не собирается – само растает… Вот и в очередной раз в городе пострадали люди и автомобили. Из-за наледи на дорогах произошло сразу несколько массовых аварий на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск в пригороде Владивостока, на седанкинском спуске. Данный спуск всегда отличался повышенной аварийностью, а если еще и трасса обледенелая…

Напомню, ледяной дождь прошел в городе почти месяц назад и несмотря на положительные или околоположительные температуры в дневные часы даже центральные трассы до сих пор полностью не очищены. Некогда единороссам: губернатору Кожемяко и мэру Гуменюку город чистить, они все думают о том, как выделенные на борьбу со стихией деньги правильно освоить. А от того город так и остается в ледяном плену, пострадавшим от стихии гражданам показали большую фигу, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы, а сумма непонятного ущерба от стихии продолжает стремительно расти в отчетах приморских и городских должностных лиц, подскочив за три дня в два раза. И продолжит расти, пока полностью не перекроет объем выделенных средств.

Мне так кажется.