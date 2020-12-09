Однобокая политика Кремля

Вторая волна вируса заставила президента и правительство заняться вплотную решением этой проблемы. Активизировали заводы по производству лекарств не только в отношении ковида. Президент продлевает введённые в первой половин 2020 года меры поддержки бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые действовали до 1 октября. Продлена отсрочка по налогам, отменены плановые проверки малого бизнеса, заморожено возбуждение дел о банкротстве и многие другие ограничения. Продлены выплаты на детей, программа льготного кредитования и так далее, легче стало оформить инвалидность. Всё это хорошо, но такие меры должны быть в обычной жизни. Рабочий человек не должен искать ходы, чтобы обойти многие дурацкие законы.

А воровство в стане продолжается. Арестовано три полковника ФСБ - организации, которую практически создал президент и оберегает её от народа. К.Черкалин, А.Васильев и Д.Фролов работали с банками и украли 12 миллиардов рублей, которые хранили в трёх квартирах. Они не брезговали ничем. Брали рубли, иностранную валюту, побрякушки. Видите, граждане России, какие они не разборчивые. В хозяйстве всё сгодится. А ведь эти миллиарды могли пойти на развитие экономики. Почему нет информации по тем чиновникам, которые несли им огромные суммы. Ведь есть закон об ответственности и взяткодателей. И так творится по всей стране. ФСБ элитная контора, а порядки преступные. А разве другие чиновники этой конторы живут по законам? Посмотрите на их квартиры, загородные дома, на их родственников? Я писал в предыдущей статье, что 21 олигарх имеют состояние равное бюджету страны. И вот сегодня наткнулся ещё на одних чиновников. Девять депутатов различных регионов и один с Ростеха имеют состояние равное 32 миллиардам рублей. А сколько таких чиновников по стране? Вот на эту категорию граждан и работает нищий народ. Президент, конечно, осведомлён о таком положении дел. Он знает гораздо больше того, что появляется в интернете, но мер не принимает. Чиновники по всей стране живут своей жизнью и почти не обращают внимание на то, что говорит президент. А зачем обращать? Просто не наглей и не воруй больше чем в Кремле и тебя никто не тронет. Почему я так думаю7 Да потому что если бы чиновники Кремля жили на зарплату, то они бы потребовали от президента умерить аппетиты олигархов, чиновников на местах, депутатов и просто воров. Аппарат президента молчит, значит их такая политика вполне устраивает.

Как живут наши чиновники? Для них отдельные полосы на дорогах и скоростной режим не для них, мигалки а то не успеют принять востребованный подарок. Взяткодатель скажет, я вас ждал, но вы не приехали к назначенному времени. Их сопровождают, охраняют и при этом у них миллионные зарплаты.

Во что власть превратила себе подобных? Большие чиновники практически живут за пределами законов. Они спешат, для них везде зелёный свет. Казалось бы при таком режиме работы страна и особенно народ должны процветать. Но у нас цветут только чиновники с родственниками, а народ гнёт спину за нищенскую зарплату лишь бы угодить им. Они закрыли законодательно нам рты, запретили собираться больше двух и критиковать чиновников. И все при этом говорят, что Россия демократическая страна.

Один придурок, иначе его назвать не могу, пишет о феноменальном росте АПК. Россия добилась успеха практически во всех отраслях сельского хозяйства. Особенно в продовольственной безопасности. Мы стали крупными производителями зерна, которое продаём за рубеж. Жаль, что этот писака не указал свой адрес. Какое зерно продаёт министерство сельского хозяйства? То которое идёт на корм скоту. Твёрдой пшеницы из которой в СССР производили муку, хлеб и другие кондитерские изделия нет. Конечно это же великое достижение, угробить элитное зерно. Несколько лет назад Зерновой союз писал письмо Д.Медведеву и просил разрешения на производство хлеба из зерна пятого класса. Это отходы от переработки зерна. Продажа зерна для скота не приносит тех доходов, которые могли быть от элитного. На вырученные средства сельские производители покупают иностранную сельскохозяйственную технику и инвентарь. Поэтому производитель на селе терпит убытки и разоряется. В этом году сотни гектаров урожая сожрала саранча. Нечем было защититься. И это может повториться в будущие годы. В стране ликвидирована мелиорация. Писатель, видели поля, которые погибли от отсутствия влаги? Ничего вы не видели и ждёте похвалу от руководства. Если вы в сельском хозяйстве ничего не смыслите не лезьте со своим мнением, которое вам навязывает власть. У них действительно всё хорошо. А вы знаете сколько миллиардов рублей вывезла Е.Скрынник - бывший министр сельского хозяйства во Францию? В России не осталось компании, предприятия, министерства где не воруют. Продаём зерно пусть даже скотское, но от этого село стало жить лучше? Самая низкая зарплата на российском селе. Так какой толк, что Россия продаёт зерно? Надо задуматься над тем, как медик по образованию оказалась министром сельского хозяйства? А в последствии бухгалтер министром здравоохранения? В первом случае постарался Дмитрий Анатольевич, а во втором Владимир Владимирович. Вот за какие заслуги? Вопрос для народа закрыт. У них другие понятия жизни, недоступные народу.

Возможно вам и вообще народу России известно, что политику в стране определяют в Кремле. Исполняя эту политику 30 лет идёт разворовывание богатств страны. Естественно деньги оседают за рубежом. И вот новый пример. Швейцария заморозила миллиард долларов, который принадлежал В.Вексельбергу. А сколько в России таких вексельбергов? Журнал "Форбс" говорит, что их более 200. Не известно что будет дальше. Может быть и такое, что деньги банк Швейцарии конфискует, если докажет, что они нажиты воровским путём. Если в Швейцарии это произойдёт, то это послужит примером для других государств и банков и Россия лишится миллиардов долларов, хотя уже сейчас они не принадлежат Российскому государству.

Великое государство под руководством "деда" и его подручных добилась наивысших результатов в продвижении демократии и прав человека. Росреестр засекретил имущество некоторых коррупционеров, которые обладают неограниченной властью, присваивая богатства страны добытые нищим народом. К ним относятся, например, Шойгу и его семья, Сечин, Миллер, Мишустин, руководители ФСБ и минобороны. Интересно руководство Росреестра согласовывало засекречивание с "дедом" или он сам дал такое указание? И правильно сделал, зачем будоражить народ. Пусть думает, что эти "господа" живут почти также как и народ. Дурдом в действии. А скоро выборы.