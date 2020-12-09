Росгвардию уличили в хищениях на 680 млн при закупках обмундированиия

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с хищениями при закупке обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам в 2017–2019 годах. Об этом сообщают "Интерфакс" и "Коммерсант".

Обмундирование закупалось у одного поставщика — уфимской компании «Спецшвейснаб», которая в течение трех лет получила 134 контракта на общую сумму 3 млрд 643 млн рублей.

По данным "Коммерсанта", цены на одежду были завышены почти вдвое. Так, пара перчаток при стоимости 580 рублей закупалась за 720 рублей, поясные ремни — за 600 руб. вместо 395 рублей, брючные ремни — за 280 вместо 117, парадные пояса — за 900 рублей вместо 566 руб., тельняшки — за 470 рублей вместо 220 руб. При этом одежда была низкого качества, а производили ее заключенные. Совокупный ущерб от этих сделок оценивается по меньшей мере в 680 миллионов рублей.

Как отмечает "Интерфакс", сейчас в деле нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, однако в материалах есть явка с повинной гендиректора компании, поставлявшей одежду.

По словам источников издания, преступная деятельность может быть связана с бывшим заместителем директора Росгвардии Сергеем Милейко, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело.