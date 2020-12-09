В России запретят публиковать информацию об имуществе силовиков, судей и чиновников

В Госдуму РФ внесли законопроект, запрещающий обнародовать информацию об имуществе депутатов, сотрудников правоохранительных и контрольных органов, а также их родственников.

Как сообщает РБК, авторами проекта выступили депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин и Дмитрий Савельев. Они предлагают внести поправки в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице. К лицам, подлежащим госзащите, закон относит судей, полицейских, следователей, таможенников, судебных приставов, а также сотрудников ФСБ, ФСИН, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты.

Сейчас запрет на распространение личных данных применяется только в отношении тех должностных лиц, чьим жизням и здоровью угрожает непосредственная опасность из‑за их служебной деятельности. По мнению депутатов, несанкционированное обнародование сведений из частной жизни полицейских и судей может негативно влиять на реализацию ими своих полномочий. Поэтому в существующий закон надо внести запрет на выдачу их персональных данных из реестров, в том числе сведений об имуществе, независимо от того, угрожает кто-то стражам порядка или нет. На семьи представителей системы правосудия этот порядок тоже должен распространяться, считают "народные" избранники.

Это означает, что журналист, обнаруживший незадекларированное имущество депутата или силовика, уже не сможет на законных основаниях опубликовать эту информацию.

По словам адвоката Дамира Гайнутдинова, из законопроекта следует, что "СМИ, очевидно, будут отказывать в ответах на запросы любой информации, касающейся должностных лиц, а также прокуратура сможет обращаться в суд с требованием запретить и заблокировать соответствующие публикации".