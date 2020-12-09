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Московский листок

Формально все законно, а по сути - издевательство

Опубликовано 09.12.2020 автором Марина Литвинович, член ОНК в разделе комментариев 1

фашизм тюрьма
Формально все законно, а по сути - издевательство

Вчера мы были с Меркачёвой Евой в СИЗО «Лефортово».

К сожалению, арестованный на днях по подозрению в госизмене физик Анатолий Губанов не вышел к нам. Прямо повторяется история с физиком Луканиным, который тоже уже 2 месяца не выходит к ОНК. Мне кажется, что это работа следователей – они, видимо, предлагая подозреваемым что-то, выдвигают требования – одно из которых – не встречаться с ОНК. Это мое предположение, но уж больно ситуации очевидные.

Видели Ивана Сафронова, он в хорошем настроении. Сказал нам, что мечтает внести в список разрешенных к передаче в СИЗО предметов ластик и линейку. Списком они не предусмотрены. Поспорили немного об этом с сотрудником. Хорошо хоть, что добились разрешения брать ножницы не один раз в неделю (после бани), а чаще. (да, выдача ножниц регламентирована, предполагается, что вам они могут быть нужны только «после бани», которая 1 раз в неделю).

Видели Сергея Фургала. Очень страдает от того, что снова лишен общения и информации. Письма к нему снова не приходят (последний раз были 2 месяца назад). Ну, звонки и свидания тоже запрещены, следователь не разрешает звонить, а свидания запрещены из-за коронавируса. Ну, мы понимаем, конечно, что, не будь карантина, свиданий у Фургала все равно не было бы ;(

Все письма и телеграммы, которые пишет сам Фургал, уходят к следователю. Он говорит, что перестал уже расписываться в уведомлениях о том, что его письма ушли не к адресату, а следователю.

Фургал говорит: «С нас требуют соблюдения Правил внутреннего распорядка, а в отношении нас можно нарушать закон, получается? Вот и возникаем правовой нигилизм! Он как ржавчина разъедает общество! Если стоит задача наказать человека, то пусть так и говорят прямо. А то получается, что меня все время наказывают как какого-то врага народа и предателя…»

«Тюрьма – говорит Фургал – учит вот этим неписанным правилам жизни, это такое обучение, если хотите. А за любое обучение надо платить… Вот я и плачУ – своим временем жизни, своим здоровьем, своими силами».

Снова возник вопрос о списке разрешенных продуктов. В ларьке «Лефортово» можно купить один вид йогурта и один вид кефира. Исходя из этого, все иные йогурты и кефиры запрещены к приему в передачках. Это очень странное правило. Формально все законно, а по сути – издевательство. Я уже писала жалобы в Минюст и ФСИН по поводу передач и ларька в «Лефортово», но они отвечают, что «все законно» - вам 1 вид кефира доступен? Доступен. Вот и пейте его. То же и с йогуртом.

Но вот есть и хорошая новость – кто-то подписал Фургала на газету «Арсеньевские вести». «Хорошая газета! – говорит Фургал – у нее независимый взгляд, теперь я хоть понимаю, что происходит в крае! А то официозные газеты читать бессмысленно, я и так знаю, что они напишут…». В-общем, он очень рад, спасибо тем, кто это сделал.

По здоровью у Фургала все нормально. Ему некоторое время назад сделали КТ, теперь врачи должны провести дополнительные обследования.

Видели также украинских граждан К.Ширинга и В.Василенко, они очень благодарили тех, кто делает для них передачки.



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Всего комментариев к статье: 1
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а что формально у нас по закону?
chvv написал 09.12.2020 14:19
У нас держать по закону сверх разрешенных норм. Вот пример с Константиновым больше двух лет и дело закончилось провалом. А ведь были судьи, прокуроры и следаки что держали под арестом сверх разрешенных норм. А в чем реально состоят обвинения обеспеченные доказательствами. Дело ведь не в том что прокурор или еще кто может вхзять и брякнуть что человек приступник посадят. Нужны доказательства, а их по большинству дел и нет.
Вон Сафронова держат уже больше года, а доказательства отсутствуют, корме слов не понятно кого, да и Фургалом аналогично. Недавно загребли сотрудника Аэрофлота, не имеет доступа к секретам, по обвинению в гос.измене лишь потому что с кем-то потрепался о состоянии дел в стране. Максимум что можно по этому делу это отозвать обратно в страну и больше выпускать. Т.е сейчас право в РФ почти полностью убито и творится бес предел. Захотят посадить - посадят, не захотят - отпустят. Вот и все право.
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