Разворованным "самолетом Судного дня" займется участковый?

Песков заявил, что похищение оборудования из грузового отсека самолёта Ил-80, который называют самолётом «судного дня», станет поводом, чтобы принять меры, исключающие повторение ситуации. Он отметил, что будет усилена охрана подобных объектов. В МВД возбудили уголовное дело.

Самолет Судного дня пошел на запчасти

«Разумеется, будут сделаны выводы... Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — сказал Песков.

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Но прежде всего я бы сделал выводы из принимаемых мер.

Дело возбудили в МВД? "Следствие ведут знатоки?" А как же ФСБ, Главная военная прокуратура... Их не касается? Вот где-нибудь стырят фигню какую-то в ларьке - и сразу ФСБ, а тут командный пункт растащили на запчасти. А если завтра война?

Садится такой Шойгу в секретный самолет, а ему пилоты сообщают: "Нет, не полетим. Отвинтили тут всё к херам, и топливо слили". Шойгу, конечно, в амбицию. А ему в ответ - обращайтесь к участковому. Телефончик дать?

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В целом, понятно, что в Кремле хотят спустить ситуацию на тормозах - уж больно она позорная. Неровен час и ядерной кнопкой в Доме пионеров моделисты балуются... А спросить, по существу, не с кого. При нехорошем товарище Сталине сейчас бы масштабный заговор уже обнаружили, и японо-испанских шпионов допрашивали, а при тоже диктаторе Путине - в МВД уже работают, и, конечно, не допустят... Анискин разберется.

Вот, сегодня вышел законопроект о том, чтоб засекретить все воровство чиновников, силовиков и судейских.

В России запретят публиковать информацию об имуществе силовиков, судей и чиновников

Надо срочно вернуть на доработку документ - распиздяйство высших должностных чинов тоже нужно засекретить. Да я б и Пескова засекретил нафиг, чтоб не позориться...

А.Б.