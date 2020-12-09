Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Разворованным "самолетом Судного дня" займется участковый?

Опубликовано 09.12.2020 в разделе комментариев 2

закон полиция
Разворованным "самолетом Судного дня" займется участковый?

Песков заявил, что похищение оборудования из грузового отсека самолёта Ил-80, который называют самолётом «судного дня», станет поводом, чтобы принять меры, исключающие повторение ситуации. Он отметил, что будет усилена охрана подобных объектов. В МВД возбудили уголовное дело.

Самолет Судного дня пошел на запчасти

«Разумеется, будут сделаны выводы... Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — сказал Песков.

***

Но прежде всего я бы сделал выводы из принимаемых мер.

Дело возбудили в МВД? "Следствие ведут знатоки?" А как же ФСБ, Главная военная прокуратура... Их не касается? Вот где-нибудь стырят фигню какую-то в ларьке - и сразу ФСБ, а тут командный пункт растащили на запчасти. А если завтра война? 

Садится такой Шойгу в секретный самолет, а ему пилоты сообщают: "Нет, не полетим. Отвинтили тут всё к херам, и топливо слили". Шойгу, конечно, в амбицию. А ему в ответ - обращайтесь к участковому. Телефончик дать?

***

В целом, понятно, что в Кремле хотят спустить ситуацию на тормозах - уж больно она позорная. Неровен час и ядерной кнопкой в Доме пионеров моделисты балуются... А спросить, по существу, не с кого. При нехорошем товарище Сталине сейчас бы масштабный заговор уже обнаружили, и японо-испанских шпионов допрашивали, а при тоже диктаторе Путине - в МВД уже работают, и, конечно, не допустят... Анискин разберется.

Вот, сегодня вышел законопроект о том, чтоб засекретить все воровство чиновников, силовиков и судейских.

В России запретят публиковать информацию об имуществе силовиков, судей и чиновников

Надо срочно вернуть на доработку документ - распиздяйство высших должностных чинов тоже нужно засекретить. Да я б и Пескова засекретил нафиг, чтоб не позориться...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
С праздником товарищи!
9 декабря написал 09.12.2020 15:45
С Днем Героев Отечества
Ответить
(без названия)
не в бровь, а в глаз написал 09.12.2020 15:34
Извечно у России три беды-
Дороги, дураки, жиды
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Убийцу французского учителя с почестями похоронили в чеченском селе
Убийцу французского учителя с почестями похоронили...
07.12.2020
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
История одного "Фитиля", или посиделки со Сталиным
06.12.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Разворованным "самолетом Судного дня" займется участковый? (2)
Формально все законно, а по сути - издевательство (2)
В России запретят публиковать информацию об имуществе силовиков, судей и чиновников (5)
Росгвардию уличили в хищениях на 680 млн при закупках обмундированиия (2)
Губернатор, мэр... и дороги (4)
Однобокая политика Кремля (3)
Михаил Делягин: "Сейчас в российском бюджете без движения лежит 15,2 трлн рублей" (7)
Умер последний маршал (24)
Почему-то люди не хотят на Новый год оказаться на улице (2)
Короткой строкой о буднях "пещеры" (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Выпуск цифрового рубля требует серьезных денег
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: ТрансКавказ-2020. Часть первая. Знакомство с Домбаем.
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Неровен час и ядерной кнопкой в Доме пионеров моделисты балуются...
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Почему дуракам так везет?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Кризис - закон жизни/ переход в новое качество
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss