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Московский листок

Путин призвал не допустить ситуации, когда людям не хватает денег на еду

Опубликовано 09.12.2020 в разделе комментариев 9

Путин призвал не допустить ситуации, когда людям не хватает денег на еду

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал недопустимой ситуацию, когда россиянам не хватает денег на продукты.

"Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы, но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", - цитирует президента ТАСС.

В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что "в целом ситуация на продовольственном рынке сейчас стабильная" и дефицита продуктов нет. На это глава государства ответил, что хотел бы поздравить с такими результатами и министра, "и всех селян". "Это реально показывает хороший темп развития отрасли за последние годы. Я думаю, нам еще представится возможность поговорить, поздравить, поблагодарить и вручить госнаграды тем, кто достиг наибольших результатов", сказал Путин.

Отметим, что прежде чем награждать чиновников, ответственных за продовольственную безопасность страны, президенту неплохо бы было ознакомиться с опубликованным накануне исследования национального рейтингового агентства (НРА), согласно которому, объявленный в 2014 году курс на импортозамещение основных продуктов питания полностью провален. По оценке аналитиков, большая часть продуктов по-прежнему ввозится из-за рубежа через поставщиков из третьих стран.

За восемь лет продуктового эмбарго объем импорта молочной продукции удалось сократить всего на 20% вместо запланированных 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо запланированных 20%. Провальной ситуация оказалась с сокращением импорта овощей: предусматривалось, что к 2020 году их ввоз сократится на 70,3%, по факту вышло на 27%. Существенно удалось сократить только импорт мяса - на 65%, что всего на 2,8 п. п. меньше целевых показателей.

Также напомним, что согласно данным Росстата, реальные доходы россиян во втором квартале уменьшились на 8,4%, а в третьем — на 4,8%.

В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что стало рекордным показателем. По сравнению с прошлым годом индекс трат на продукты вырос почти в полтора раза.

Согласно расчетам экономистов ВШЭ, кризис из-за пандемии привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных. Если по итогам 2019 года доходы ниже прожиточного минимума были у 12,3% населения, то в первом полугодии 2020 года уровень бедности составил 13,2% населения.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Re: г-н гарант
Бедлам написал 09.12.2020 17:38
Одно другому-не мешает.
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Re: г-н гарант
скорее уж написал 09.12.2020 17:37
гауляйтер
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(без названия)
Бедлам написал 09.12.2020 17:34
Г-н гарант не видит выход,который очевиден,пора уже не отправлять гуманитарку по всему миру,а распространять ее внутри страны,поскольку,ситуация в ней,ненамного лучше,чем там,куда эта помощь отправляется его "щедрой рукой",а в некоторых случаях,даже еще и хуже.А строить из себя "добренького"-за чужой счет,достойно только тупого,самовлюбленного павлина.
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(без названия)
Денех написал 09.12.2020 17:32
Так денег людям не хватает, что их нещадно грабят приставы по указкам ростовщиков, спекулянтов и жуликов типа Чубсика (подельники его с ЖКХ). Пенсия 8 тыс, 50% изымается. Просто так. Управы на негодяев нет.
Патрушев: дефицита продуктов нет. А цены на 30-50% на хлеб выросли (и на все остальное). Кому награды Путин за такие дела раздавать будет?
Какая награда запланирована АлкоГоликовой за уничтожение медицины и за повышение всех цен в медицине в России, что на еду денег не хватает? Путину нужно своим делом заниматься, а не пустые указивки выдавать.
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Это как же нужно управлять страной
Sigmund F. написал 09.12.2020 17:32
чтобы через 20 лет самому признать, что многим работающим людям не хватает денег даже на еду
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(без названия)
жжжжжжж написал 09.12.2020 17:08
Путин "руководит" с помощью призывов и благих пожеланий.
Когда в начале 2000 - ых убили губернатора Дальнего Востока Путин приехал
во Владивосток и начал проповедь, что "люди должны знать", "люди должны быть уверены".....
Как раз в это время народный артист России и по совместительству губернатор Калифорнии
Шварценеггер так прямо и просто заявил, после урагана Катрина,- Мы ПОМОЖЕМ людям!!!
А не "люди должны знать", "люди должны быть уверены."
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(без названия)
Толстый написал 09.12.2020 17:08
"Продуктов" много, а еды НЕТ ! Жирик в радиоэфире КП сказал, что порядка 70 процентов "еды" в магазинах, должны быть на свалке, а не в желудках РУССКИХ ЛЮДЕЙ.
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(без названия)
Ждоджожодтдт написал 09.12.2020 17:02
Помнится, в госдуре долго обсуждалось, какое почетное наименование-титул присвоить вовану.
Дык - Призыватель: Владимир Призыватель/Призывальщик.
(святой из святых 90-х)
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(без названия)
Артоболевский написал 09.12.2020 17:00
"В Советском Союзе есть все, только не всем хватает".
И смех сквозь слезы в том что к "пустым прилавкам стояли очереди".
В армию шли амбалы, а сегодня на патрули Росгвардии в московском
метро без слез не взглянешь.
Слишком много обыватель выл про "сталинский голодомор". Голодомор говоришь?
За базар придется ответить.
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