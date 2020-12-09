Путин призвал не допустить ситуации, когда людям не хватает денег на еду

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал недопустимой ситуацию, когда россиянам не хватает денег на продукты.

"Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы, но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", - цитирует президента ТАСС.

В свою очередь глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что "в целом ситуация на продовольственном рынке сейчас стабильная" и дефицита продуктов нет. На это глава государства ответил, что хотел бы поздравить с такими результатами и министра, "и всех селян". "Это реально показывает хороший темп развития отрасли за последние годы. Я думаю, нам еще представится возможность поговорить, поздравить, поблагодарить и вручить госнаграды тем, кто достиг наибольших результатов", сказал Путин.

Отметим, что прежде чем награждать чиновников, ответственных за продовольственную безопасность страны, президенту неплохо бы было ознакомиться с опубликованным накануне исследования национального рейтингового агентства (НРА), согласно которому, объявленный в 2014 году курс на импортозамещение основных продуктов питания полностью провален. По оценке аналитиков, большая часть продуктов по-прежнему ввозится из-за рубежа через поставщиков из третьих стран.

За восемь лет продуктового эмбарго объем импорта молочной продукции удалось сократить всего на 20% вместо запланированных 30%, плодоовощной продукции — на 11% вместо запланированных 20%. Провальной ситуация оказалась с сокращением импорта овощей: предусматривалось, что к 2020 году их ввоз сократится на 70,3%, по факту вышло на 27%. Существенно удалось сократить только импорт мяса - на 65%, что всего на 2,8 п. п. меньше целевых показателей.

Также напомним, что согласно данным Росстата, реальные доходы россиян во втором квартале уменьшились на 8,4%, а в третьем — на 4,8%.

В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что стало рекордным показателем. По сравнению с прошлым годом индекс трат на продукты вырос почти в полтора раза.

Согласно расчетам экономистов ВШЭ, кризис из-за пандемии привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных. Если по итогам 2019 года доходы ниже прожиточного минимума были у 12,3% населения, то в первом полугодии 2020 года уровень бедности составил 13,2% населения.