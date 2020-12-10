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Московский листок

Запрет разводить костры в домохозяйстве. А в юрте можно?

Опубликовано 10.12.2020 автором Владимир Каховский в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Запрет разводить костры в домохозяйстве. А в юрте можно?

Газовую плиту у себя дома с 1 января нельзя использовать без ежегодной сертификации (разумеется, за деньги).

Поэтому на всякий случай стоит запастись свечками: т.к. проверок плит (и тем более, печек) ни у кого не делали (и до Нового Года уже точно не успеют) то какая-нибудь умная голова вполне может перекрыть газ всем жильцам сразу - и до тех пор, пока например, девяносто процентов списочного состава по многоквартирному дому не получат голограмму, которой газовики опечатают вам вашу же плиту.

На костре готовить тоже не получится: с 1 января запрещено разжигать костры на территории входящих в населённые пункты частных домов.

Чукчи спрашивают: в юрте на территории Астраханской области тоже?

В формулировке, однако, просто указан "открытый огонь". Следовательно, русские печки автоматически попадают под запрет, потому что сертификацию для них ещё не придумали, а это уже дискриминация по национальному признаку. Поэтому юрты без входящих в комплект производителя русских печек на капитальном фундаменте временно изымаются из продажи - до принятия регулирующего подзаконного акта.

Следующий законопроект: домохозяйки должны подтверждать квалификацию самозанятого повара, ежегодно сдавать экзамен и получать патент (или оформлять ИП), иначе к приготовлению пищи у себя дома они не допускаются. Проверять будет специально приглашаемый на ужин со свечами контролирующий орган (который заодно последит за порядком за обеденным столом). Заявки на контролирующий орган от домохозяек принимаются через МФЦ.

А с июля 2022-го года нормируется количество пылевых частиц на костюме у бюрократов: не более 30-ти на квадратный дециметр. Заодно указано число извилин: их должно быть не меньше хотя бы трёх на каждое полушарие мозга (всего шесть), а у глав парламентских комитетов - по четыре.



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