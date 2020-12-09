Анатолий Баранов: "В 2021 год заглянуть смогут не все. А мы попробуем"

Доверяете ли вы чиновникам и государству РФ в целом?: Варианты ответов: Да, доверяю и чиновникам, и государству Доверяю государству в целом, но чиновникам нет Нет, не доверяю государству, но чиновникам верю Не верю ни чиновникам, ни государству в целом Результаты